Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые

Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Взрыв газовоздушной смеси произошел в в многоквартирном доме в городе Ангарске Иркутской области, один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС по региону."В городе Ангарске в 12 микрорайоне, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают 16 сотрудников и пять единиц техники.По информации губернатора региона Игоря Кобзева, произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир и внешняя стена.С 08:00 по местному времени введен режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. Сейчас там находятся 22 человека, включая 12 детей.СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

