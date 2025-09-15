Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые
Взрыв газовоздушной смеси произошел в в многоквартирном доме в городе Ангарске Иркутской области, один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T06:21
2025-09-15T06:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Взрыв газовоздушной смеси произошел в в многоквартирном доме в городе Ангарске Иркутской области, один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС по региону."В городе Ангарске в 12 микрорайоне, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают 16 сотрудников и пять единиц техники.По информации губернатора региона Игоря Кобзева, произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир и внешняя стена.С 08:00 по местному времени введен режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. Сейчас там находятся 22 человека, включая 12 детей.СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые

В Ангарске Иркутской области при взрыве газа в многоэтажке погиб мужчина и трое ранены

06:21 15.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Иркутской областиВзрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска
© ГУ МЧС России по Иркутской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Взрыв газовоздушной смеси произошел в в многоквартирном доме в городе Ангарске Иркутской области, один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС по региону.
"В городе Ангарске в 12 микрорайоне, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. Пострадали три человека, из них двое госпитализированы. При разборе конструкций спасатели обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни.
© ГУ МЧС России по Иркутской областиВзрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска
© ГУ МЧС России по Иркутской области
Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска
На месте происшествия работают 16 сотрудников и пять единиц техники.
По информации губернатора региона Игоря Кобзева, произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир и внешняя стена.
С 08:00 по местному времени введен режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. Сейчас там находятся 22 человека, включая 12 детей.
СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Лента новостейМолния