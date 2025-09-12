https://crimea.ria.ru/20250912/obryv-kanatnoy-dorogi-na-elbruse--chto-izvestno-ob-evakuatsii-lyudey-1149406019.html

Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших

Девять человек эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщает Минздрав Кабардино- Балкарской Республики. РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Девять человек эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщает Минздрав Кабардино- Балкарской Республики.Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.На месте обрыва работают три бригады скорой помощи и направлены еще три. Ситуацию контролирует минздрав республики.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшиеВ Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человекКанатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу

