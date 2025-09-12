Рейтинг@Mail.ru
Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших
Девять человек эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщает Минздрав Кабардино- Балкарской Республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Девять человек эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщает Минздрав Кабардино- Балкарской Республики.Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.На месте обрыва работают три бригады скорой помощи и направлены еще три. Ситуацию контролирует минздрав республики.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Девять человек эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщает Минздрав Кабардино- Балкарской Республики.
Ранее в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.

"По оперативным данным, двое человек погибли, девять человек эвакуированы. Информация уточняется", – сказано в сообщении ведомства.

На месте обрыва работают три бригады скорой помощи и направлены еще три. Ситуацию контролирует минздрав республики.
Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
