В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы

2025-09-24T09:53

2025-09-24T09:53

2025-09-24T09:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат в среду на спецполигонах в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанных территорий, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

