В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы
В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат в среду на спецполигонах в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T09:53
2025-09-24T09:54
крым
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
взрыв
великая отечественная война
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат в среду на спецполигонах в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанных территорий, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
крым
ленинский район
В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы уничтожат на Керченском полуострове 24 сентября

09:53 24.09.2025 (обновлено: 09:54 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат в среду на спецполигонах в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.
"24 сентября во второй половине дня на Багеровском полигоне, а также на территории в 4-х километрах севернее от села Бондаренково планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанных территорий, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
 
Крым Новости Крыма Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму Ленинский район Взрыв Великая Отечественная война
 
