В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению и 21-му году колонии приговорили в Крыму двух граждан Украины за передачу координат расположения военных объектов РФ и гибель военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации надзорного ведомства, мужчина и женщина в городе Токмак вступили в диверсионное сообщество, созданное сотрудниками спецслужб Украины, и участвовали в нем."Действуя по указанию кураторов, они собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ в Запорожской области, которые посредством интернет-мессенджера передавали участникам сообщества", – сказано в сообщении.Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Республики Крым приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии особого режима, женщину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном мореПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению и 21-му году колонии приговорили в Крыму двух граждан Украины за передачу координат расположения военных объектов РФ и гибель военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По информации надзорного ведомства, мужчина и женщина в городе Токмак вступили в диверсионное сообщество, созданное сотрудниками спецслужб Украины, и участвовали в нем.
"Действуя по указанию кураторов, они собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ в Запорожской области, которые посредством интернет-мессенджера передавали участникам сообщества", – сказано в сообщении.
На основании предоставленных координат вооруженными силами Украины нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям российской армии, в результате которых погибли 11 и ранены 18 военнослужащих, уточнили в прокуратуре.
Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Республики Крым приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии особого режима, женщину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
