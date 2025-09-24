Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/v-krymu-vynesli-prigovor-ukraintsam-za-peredachu-dannykh-o-vs-rf-1149677993.html
В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
К пожизненному заключению и 21-му году колонии приговорили в Крыму двух граждан Украины за передачу координат расположения военных объектов РФ и гибель... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:29
2025-09-24T12:29
крым
запорожская область
приговор
диверсия
закон и право
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c29cfc154480470be8d849fb316f3bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению и 21-му году колонии приговорили в Крыму двух граждан Украины за передачу координат расположения военных объектов РФ и гибель военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации надзорного ведомства, мужчина и женщина в городе Токмак вступили в диверсионное сообщество, созданное сотрудниками спецслужб Украины, и участвовали в нем."Действуя по указанию кураторов, они собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ в Запорожской области, которые посредством интернет-мессенджера передавали участникам сообщества", – сказано в сообщении.Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Республики Крым приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии особого режима, женщину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном мореПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_18122471729250e67e33e701f76f11ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, запорожская область, приговор, диверсия, закон и право, прокуратура республики крым
В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ

В Крыму двух украинцев приговорили к длительным сроком за передачу данных о ВС РФ

12:29 24.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению и 21-му году колонии приговорили в Крыму двух граждан Украины за передачу координат расположения военных объектов РФ и гибель военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По информации надзорного ведомства, мужчина и женщина в городе Токмак вступили в диверсионное сообщество, созданное сотрудниками спецслужб Украины, и участвовали в нем.
"Действуя по указанию кураторов, они собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ в Запорожской области, которые посредством интернет-мессенджера передавали участникам сообщества", – сказано в сообщении.
На основании предоставленных координат вооруженными силами Украины нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям российской армии, в результате которых погибли 11 и ранены 18 военнослужащих, уточнили в прокуратуре.
Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Республики Крым приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии особого режима, женщину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
 
КрымЗапорожская областьПриговорДиверсияЗакон и правоПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
12:18На Черном море отражают атаку БЭК
12:12Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
12:03Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации
11:48Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
11:34Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
11:22Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
11:18В Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"
11:12Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"
10:58"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
10:52Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
10:40Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект
10:14Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
10:0710-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
10:00ПСБ в Крыму начал установку онлайн-касс для бизнеса
09:53В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы
09:29Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале
09:24ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
Лента новостейМолния