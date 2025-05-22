https://crimea.ria.ru/20250522/peredaval-dannye-vragu--v-khersonskoy-oblasti-poymali-ukrainskogo-shpiona-1146627748.html
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
В Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T15:38
2025-05-22T15:38
2025-05-22T15:38
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
новости
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областном УФСБ России.В отношении 47-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему может грозить до 20 лет заключения. На данный момент россиянин заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособникГотовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговорЗа подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, происшествия, уголовный кодекс
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
В Херсонской области задержан подозреваемый в госизмене россиянин – УФСБ