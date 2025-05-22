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Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
В Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T15:38
2025-05-22T15:38
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
новости
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областном УФСБ России.В отношении 47-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему может грозить до 20 лет заключения. На данный момент россиянин заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособникГотовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговорЗа подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, происшествия, уголовный кодекс
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона

В Херсонской области задержан подозреваемый в госизмене россиянин – УФСБ

15:38 22.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областном УФСБ России.

"Подозреваемый в октябре 2023 года осуществил сбор и передачу через свою родственницу, поддерживающую контакт с представителями спецслужб Украины, сведений о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

В отношении 47-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему может грозить до 20 лет заключения. На данный момент россиянин заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки.
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Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаНовостиПроисшествияУголовный кодекс
 
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