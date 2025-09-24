Рейтинг@Mail.ru
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T22:12
2025-09-24T22:12
крым
новости крыма
антон лясковский
здравоохранение в крыму и севастополе
вакцинация
грипп
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.По словам Лясковского, для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы прививку получили 60% населения региона, или 1 миллион 157 тысяч человек, в том числе 288 тысяч детей.Замминистра призвал крымчан обращаться в медицинские организации за получением вакцины.Накануне в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что число заболевших ОРВИ и гриппом в республике выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога. По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Возможна ли эпидемия ОРВИ в России"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
крым, новости крыма, антон лясковский, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, грипп
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек

В Крыму от гриппа привились 77 тысяч детей и более 210 тысяч взрослых – минздрав

22:12 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
"Профилактика началась еще с августа. На сегодняшний день порядка 290 тысяч эту прививку получили, из них 77 тысяч детей", - сказал он.
По словам Лясковского, для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы прививку получили 60% населения региона, или 1 миллион 157 тысяч человек, в том числе 288 тысяч детей.
Замминистра призвал крымчан обращаться в медицинские организации за получением вакцины.
Накануне в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что число заболевших ОРВИ и гриппом в республике выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога. По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года.
