https://crimea.ria.ru/20250924/v-krymu-ot-grippa-privilis-pochti-300-tysyach-chelovek-1149685183.html

В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек

В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.09.2025

В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек

В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T22:12

2025-09-24T22:12

2025-09-24T22:12

крым

новости крыма

антон лясковский

здравоохранение в крыму и севастополе

вакцинация

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566047_0:110:2107:1295_1920x0_80_0_0_99d97b31bcb5273fa3bd06ea75be1b58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.По словам Лясковского, для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы прививку получили 60% населения региона, или 1 миллион 157 тысяч человек, в том числе 288 тысяч детей.Замминистра призвал крымчан обращаться в медицинские организации за получением вакцины.Накануне в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что число заболевших ОРВИ и гриппом в республике выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога. По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Возможна ли эпидемия ОРВИ в России"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, антон лясковский, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, грипп