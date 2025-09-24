https://crimea.ria.ru/20250924/v-krymu-ot-grippa-privilis-pochti-300-tysyach-chelovek-1149685183.html
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T22:12
2025-09-24T22:12
2025-09-24T22:12
крым
новости крыма
антон лясковский
здравоохранение в крыму и севастополе
вакцинация
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566047_0:110:2107:1295_1920x0_80_0_0_99d97b31bcb5273fa3bd06ea75be1b58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.По словам Лясковского, для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы прививку получили 60% населения региона, или 1 миллион 157 тысяч человек, в том числе 288 тысяч детей.Замминистра призвал крымчан обращаться в медицинские организации за получением вакцины.Накануне в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что число заболевших ОРВИ и гриппом в республике выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога. По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Возможна ли эпидемия ОРВИ в России"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566047_117:0:1990:1405_1920x0_80_0_0_b633748360723ad6794077eb13635445.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, антон лясковский, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, грипп
В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
В Крыму от гриппа привились 77 тысяч детей и более 210 тысяч взрослых – минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито 290 тысяч человек, в том числе 77 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
"Профилактика началась еще с августа. На сегодняшний день порядка 290 тысяч эту прививку получили, из них 77 тысяч детей", - сказал он.
По словам Лясковского, для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы прививку получили 60% населения региона, или 1 миллион 157 тысяч человек, в том числе 288 тысяч детей.
Замминистра призвал крымчан обращаться в медицинские организации за получением вакцины.
Накануне в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что число заболевших ОРВИ и гриппом в республике выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога. По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: