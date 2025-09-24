Рейтинг@Mail.ru
Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.Кроме того, по его словам, в Севастополь прибывают новые специалисты из других регионов, местные власти стимулируют их приток. А для решения проблемы нехватки водителей автомобилей скорой помощи принято решение о повышении им зарплат. Параллельно больницы и поликлиники города оснащают новым оборудованием.Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Новости
севастополь, медицина, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости севастополя, александр кулагин, крым, врач
Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков

Севастополь через три года получит 50 молодых медиков "по госзаказу" – власти

13:12 24.09.2025 (обновлено: 13:14 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.

"У нас кадровый дефицит есть, как и по всей стране, но мы принимаем меры, мы открыли в нашем университете медицинский институт. Вот уже три потока подряд госзаказ у нас – по 50 студентов уже учатся. Эффект немного отложенный, но уже через три года мы получим 50 наших первых специалистов для первичного звена", – проинформировал Кулагин в рамках X Юбилейной медицинской выставки "Здравоохранение. Крым 2025", которая проходит в Ялте.

Кроме того, по его словам, в Севастополь прибывают новые специалисты из других регионов, местные власти стимулируют их приток. А для решения проблемы нехватки водителей автомобилей скорой помощи принято решение о повышении им зарплат. Параллельно больницы и поликлиники города оснащают новым оборудованием.
"На сегодня инфраструктура развивается очень активно. За последние пять лет мы построили 23 новых объекта, закупили десятки тысяч единиц оборудования самого разного: это компьютерные и магнитно-резонансный томографы, аппараты УЗИ экспертного класса и многое другое. Даже есть уникальные приборы, которых нет на юге России", – подчеркнул он.
Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
