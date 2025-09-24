https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-i-kak-sevastopol-reshit-problemu-defitsita-medikov-1149679144.html

Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков

2025-09-24T13:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.Кроме того, по его словам, в Севастополь прибывают новые специалисты из других регионов, местные власти стимулируют их приток. А для решения проблемы нехватки водителей автомобилей скорой помощи принято решение о повышении им зарплат. Параллельно больницы и поликлиники города оснащают новым оборудованием.Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияМассовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейкКрым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

