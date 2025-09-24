https://crimea.ria.ru/20250924/bumazhnykh-medvedey-ne-byvaet-v-kremle-otvetili-na-slova-trampa-1149674884.html

"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа

Москва не может согласиться со всеми высказываниями президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Москва не может согласиться со всеми высказываниями президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Радио РБК".Президент США Дональд Трамп 23 сентября после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина "при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию". Назвал Россию "бумажным тигром", потому что якобы Москва не демонстрирует "настоящую военную силу"."Разумеется, господин Трамп услышал, о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал Песков, объясняя изменение тона президента США его встречей с Зеленским.Представитель Кремля также прокомментировал утверждение Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром"."Россия – никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - сказал он.Песков заверил, что у российской стороны будет возможность довести свою оценку последних событий до Вашингтона.Он отметил, что Трамп не может не видеть открытость российского коллеги Владимира Путина к процессу урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что отношения лидеров России и США позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы."Путин и Трамп общаются на "ты" и тепло относятся друг к другу", - подчеркнул Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины Рубио оценил вероятность новых санкций США против России

