Рубио оценил вероятность новых санкций США против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся. Об этом заявил американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.Рубио также не исключил, что Вашингтон в тот или иной момент может прекратить играть роль посредника в украинском урегулировании.Госсекретарь США также призвал Киев согласиться на сделку о мире.Ранее Трамп заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер также грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина взяли паузу в переговорахЗеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и ТрампомПентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО

