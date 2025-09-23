Рейтинг@Mail.ru
Рубио оценил вероятность новых санкций США против России - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/rubio-otsenil-veroyatnost-novykh-sanktsiy-ssha-protiv-rossii-1149660246.html
Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
Рубио оценил вероятность новых санкций США против России - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
Президент США Дональд Трамп может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся. Об этом заявил американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.Рубио также не исключил, что Вашингтон в тот или иной момент может прекратить играть роль посредника в украинском урегулировании.Госсекретарь США также призвал Киев согласиться на сделку о мире.Ранее Трамп заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер также грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
марко рубио, мнения, россия, новости, политика, экономика, санкции против россии
Рубио оценил вероятность новых санкций США против России

Усиление санкций против РФ навредит посредничеству США в урегулировании на Украине – Рубио

17:07 23.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся. Об этом заявил американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
"В какой-то момент он (Трамп – ред.) может решить ввести новые санкции… Когда мы решим ужесточить санкции, наши возможности выступать в роли посредника в урегулировании конфликта уменьшатся, и этот конфликт будет длиться еще два года, еще сотни тысяч людей погибнут", – цитирует РИА Новости главу Госдепа США.
Рубио также не исключил, что Вашингтон в тот или иной момент может прекратить играть роль посредника в украинском урегулировании.
Госсекретарь США также призвал Киев согласиться на сделку о мире.
Ранее Трамп заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер также грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Украина взяли паузу в переговорах
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО
 
