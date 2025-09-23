Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/tramp-prigrozil-rossii-vvesti-poshliny-iz-za-ukrainy-1149662030.html
Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
Вашингтон введет жесткие тарифы в отношении России в случае, если Москва не пойдет на сделку по украинскому урегулированию в ближайшее время. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T18:07
2025-09-23T18:07
дональд трамп
сша
генассамблея оон
новости
россия
политика
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149662158_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_f5f09d04976119b637be3629a2c97e0a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон введет жесткие тарифы в отношении России в случае, если Москва не пойдет на сделку по украинскому урегулированию в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.Он также заявил, что обсудит с лидерами стран НАТО прекращение ими всех закупок российских энергоресурсов. При этом американский президент выразил уверенность, что украинский конфликт не начался бы, если бы на момент его начала США возглавлял именно он, но признался, что неправильно оценил свои силы в вопросе урегулирования.Ранее Трамп уже грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". Президент США может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся, считает американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина взяли паузу в переговорахТрамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с РоссиейТрамп анонсировал хорошие новости по Украине
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149662158_126:0:1085:719_1920x0_80_0_0_494c0978f02614606bd66a94ecbd33a6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, генассамблея оон, новости, россия, политика, санкции против россии
Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины

Трамп: США могут ввести мощные тарифы против России в связи с украинским вопросом

18:07 23.09.2025
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон введет жесткие тарифы в отношении России в случае, если Москва не пойдет на сделку по украинскому урегулированию в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

"В случае если Россия не готова пойти на сделку, на прекращение войны, в таком случае Соединенные Штаты в полной мере готовы ввести очень серьезные, мощные тарифы, которые остановят кровопролитие", – сказал Трамп.

Он также заявил, что обсудит с лидерами стран НАТО прекращение ими всех закупок российских энергоресурсов. При этом американский президент выразил уверенность, что украинский конфликт не начался бы, если бы на момент его начала США возглавлял именно он, но признался, что неправильно оценил свои силы в вопросе урегулирования.

"Я думал, что одна из семи войн, которые я остановлю, будет именно эта война. Я думал, это будет проще всего, поскольку у меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Я всегда думал, что это будет легче всего сделать, но в войне вы никогда не знаете, что произойдет. В войне всегда очень много сюрпризов", – сказал президент США.

Ранее Трамп уже грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". Президент США может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся, считает американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Украина взяли паузу в переговорах
Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
 
Дональд ТрампСШАГенассамблея ООННовостиРоссияПолитикаСанкции против России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
17:44Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было
17:24Клиенты ВТБ за 8 месяцев совершили 292 млн платежей с помощью стикеров
17:07Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
16:57Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
16:43Авария обесточила часть Симферопольского района
16:16В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
15:48Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
15:28Польша решила открыть границу с Белоруссией
15:23В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
15:10Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
Лента новостейМолния