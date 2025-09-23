Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
Трамп: США могут ввести мощные тарифы против России в связи с украинским вопросом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон введет жесткие тарифы в отношении России в случае, если Москва не пойдет на сделку по украинскому урегулированию в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
"В случае если Россия не готова пойти на сделку, на прекращение войны, в таком случае Соединенные Штаты в полной мере готовы ввести очень серьезные, мощные тарифы, которые остановят кровопролитие", – сказал Трамп.
Он также заявил, что обсудит с лидерами стран НАТО прекращение ими всех закупок российских энергоресурсов. При этом американский президент выразил уверенность, что украинский конфликт не начался бы, если бы на момент его начала США возглавлял именно он, но признался, что неправильно оценил свои силы в вопросе урегулирования.
"Я думал, что одна из семи войн, которые я остановлю, будет именно эта война. Я думал, это будет проще всего, поскольку у меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Я всегда думал, что это будет легче всего сделать, но в войне вы никогда не знаете, что произойдет. В войне всегда очень много сюрпризов", – сказал президент США.
Ранее Трамп уже грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". Президент США может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся, считает американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
