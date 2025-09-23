https://crimea.ria.ru/20250923/tramp-prigrozil-rossii-vvesti-poshliny-iz-za-ukrainy-1149662030.html

Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины

Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины

Вашингтон введет жесткие тарифы в отношении России в случае, если Москва не пойдет на сделку по украинскому урегулированию в ближайшее время. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T18:07

2025-09-23T18:07

2025-09-23T18:07

дональд трамп

сша

генассамблея оон

новости

россия

политика

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149662158_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_f5f09d04976119b637be3629a2c97e0a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон введет жесткие тарифы в отношении России в случае, если Москва не пойдет на сделку по украинскому урегулированию в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.Он также заявил, что обсудит с лидерами стран НАТО прекращение ими всех закупок российских энергоресурсов. При этом американский президент выразил уверенность, что украинский конфликт не начался бы, если бы на момент его начала США возглавлял именно он, но признался, что неправильно оценил свои силы в вопросе урегулирования.Ранее Трамп уже грозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". Президент США может принять решение об ужесточении санкций против России, но в таком случае посреднические возможности Вашингтона в урегулировании украинского конфликта уменьшатся, считает американский госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина взяли паузу в переговорахТрамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с РоссиейТрамп анонсировал хорошие новости по Украине

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, генассамблея оон, новости, россия, политика, санкции против россии