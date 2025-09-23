https://crimea.ria.ru/20250923/simferopol-vozglavil-top-gorodov-dlya-odnodnevnykh-ostanovok-1149645085.html
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T21:08
2025-09-23T21:08
2025-09-23T21:25
крым
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
симферополь
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141646288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eaefb34505180a49ca8fa4c49284d4e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом ночевка в столице Крыма обойдется в среднем в 3034 рубля, в Кущевской – 2673, Каменск-Шахтинске 3833 рубля.Также в рейтинг попали Выборг Ленинградской области, где за ночь размещения в среднем попросят 5567 рублей, Саратов – 3725 рублей, Павловская, Кореновск и Темрюк Краснодарского края – 3100, 4300 и 2800 рублей соответственно, Тамбов – 5321 рублей и Богучар Воронежской области, где средний чек за номер в отеле составит 3800 рублей.Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцамиКрым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141646288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9014cba8eeb5927994846647d4534e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, симферополь, отдых в крыму
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день
21:08 23.09.2025 (обновлено: 21:25 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте оказался Симферополь, на втором – станица Кущевская в Краснодарском крае, а на третьем – Каменск-Шахтинск в Ростовской области", – выяснили аналитики.
При этом ночевка в столице Крыма обойдется в среднем в 3034 рубля, в Кущевской – 2673, Каменск-Шахтинске 3833 рубля.
Также в рейтинг попали Выборг Ленинградской области, где за ночь размещения в среднем попросят 5567 рублей, Саратов – 3725 рублей, Павловская, Кореновск и Темрюк Краснодарского края – 3100, 4300 и 2800 рублей соответственно, Тамбов – 5321 рублей и Богучар Воронежской области, где средний чек за номер в отеле составит 3800 рублей.
Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре
, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: