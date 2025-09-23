https://crimea.ria.ru/20250923/simferopol-vozglavil-top-gorodov-dlya-odnodnevnykh-ostanovok-1149645085.html

Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок

Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок

Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T21:08

2025-09-23T21:08

2025-09-23T21:25

крым

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

симферополь

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141646288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eaefb34505180a49ca8fa4c49284d4e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом ночевка в столице Крыма обойдется в среднем в 3034 рубля, в Кущевской – 2673, Каменск-Шахтинске 3833 рубля.Также в рейтинг попали Выборг Ленинградской области, где за ночь размещения в среднем попросят 5567 рублей, Саратов – 3725 рублей, Павловская, Кореновск и Темрюк Краснодарского края – 3100, 4300 и 2800 рублей соответственно, Тамбов – 5321 рублей и Богучар Воронежской области, где средний чек за номер в отеле составит 3800 рублей.Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцамиКрым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, симферополь, отдых в крыму