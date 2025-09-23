Рейтинг@Mail.ru
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/simferopol-vozglavil-top-gorodov-dlya-odnodnevnykh-ostanovok-1149645085.html
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T21:08
2025-09-23T21:25
крым
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
симферополь
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141646288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eaefb34505180a49ca8fa4c49284d4e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом ночевка в столице Крыма обойдется в среднем в 3034 рубля, в Кущевской – 2673, Каменск-Шахтинске 3833 рубля.Также в рейтинг попали Выборг Ленинградской области, где за ночь размещения в среднем попросят 5567 рублей, Саратов – 3725 рублей, Павловская, Кореновск и Темрюк Краснодарского края – 3100, 4300 и 2800 рублей соответственно, Тамбов – 5321 рублей и Богучар Воронежской области, где средний чек за номер в отеле составит 3800 рублей.Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцамиКрым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141646288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9014cba8eeb5927994846647d4534e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, симферополь, отдых в крыму
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок

Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день

21:08 23.09.2025 (обновлено: 21:25 23.09.2025)
 
© РИА Новости КрымГагаринский парк в Симферополе
Гагаринский парк в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте оказался Симферополь, на втором – станица Кущевская в Краснодарском крае, а на третьем – Каменск-Шахтинск в Ростовской области", – выяснили аналитики.
При этом ночевка в столице Крыма обойдется в среднем в 3034 рубля, в Кущевской – 2673, Каменск-Шахтинске 3833 рубля.
Также в рейтинг попали Выборг Ленинградской области, где за ночь размещения в среднем попросят 5567 рублей, Саратов – 3725 рублей, Павловская, Кореновск и Темрюк Краснодарского края – 3100, 4300 и 2800 рублей соответственно, Тамбов – 5321 рублей и Богучар Воронежской области, где средний чек за номер в отеле составит 3800 рублей.
Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
 
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризмСимферопольОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
21:48К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
21:31Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
21:08Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
20:42В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
20:32Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессию
20:11Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж
19:51В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
19:31На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
19:10Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
18:52"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
18:31Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
18:07Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
17:44Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было
17:24Клиенты ВТБ за 8 месяцев совершили 292 млн платежей с помощью стикеров
17:07Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
16:57Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
16:43Авария обесточила часть Симферопольского района
16:16В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
15:48Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
Лента новостейМолния