Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
Сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали двух жителей Самарской области – отца и сына – по обвинению в совершении серии диверсий на объектах нефтегазовой и... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T10:11
2025-09-23T10:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
самарская область
диверсия
закон и право
новости
украина
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали двух жителей Самарской области – отца и сына – по обвинению в совершении серии диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, в июне 2022 года россиянин 1992 года рождения установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к подготовке и совершению терактов и диверсий на территории РФ. По возвращению в страну он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды.Злоумышленников задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 килограммов взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.В ходе допроса они признались в совершении подрывов магистрального газопровода в Сызранском районе в 2023 году и железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара в 2024 году. Также они причастны к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянкуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области

ФСБ задержала отца и сына за диверсии на объектах инфраструктуры Самарской области

10:11 23.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали двух жителей Самарской области – отца и сына – по обвинению в совершении серии диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность двух граждан России - отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годы диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в июне 2022 года россиянин 1992 года рождения установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к подготовке и совершению терактов и диверсий на территории РФ. По возвращению в страну он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды.
Злоумышленников задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 килограммов взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.
В ходе допроса они признались в совершении подрывов магистрального газопровода в Сызранском районе в 2023 году и железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара в 2024 году. Также они причастны к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
