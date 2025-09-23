https://crimea.ria.ru/20250923/otets-i-syn-zaderzhany-za-podryv-gazoprovoda-i-mostov-v-samarskoy-oblasti-1149644542.html

Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области

Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области

Сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали двух жителей Самарской области – отца и сына – по обвинению в совершении серии диверсий на объектах нефтегазовой и... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T10:11

2025-09-23T10:11

2025-09-23T10:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

самарская область

диверсия

закон и право

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали двух жителей Самарской области – отца и сына – по обвинению в совершении серии диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, в июне 2022 года россиянин 1992 года рождения установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к подготовке и совершению терактов и диверсий на территории РФ. По возвращению в страну он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды.Злоумышленников задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 килограммов взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.В ходе допроса они признались в совершении подрывов магистрального газопровода в Сызранском районе в 2023 году и железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара в 2024 году. Также они причастны к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянкуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

самарская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), самарская область, диверсия, закон и право, новости, украина, россия