ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T07:51

2025-09-18T07:51

2025-09-18T08:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль. Тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.В ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта и сотрудничестве с противником посредством мессенджера Telegram, добавили в российской спецслужбе.Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств."Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК России, по совокупности которых им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.ФСБ вновь обратила внимание на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете ФСБ призывала россиян быть бдительными и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

