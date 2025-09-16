https://crimea.ria.ru/20250916/fsb-zaderzhala-ustroivshuyu-vzryv-na-transsibe-rossiyanku-1149476976.html

ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку

ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку

16.09.2025

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

диверсия

украина

закон и право

правосудие

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Новосибирске задержали россиянку, которая совершила диверсию на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Момент взрыва женщина снимала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, уточнили в ведомстве.В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК России, женщину взяли под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет."Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России", - заявили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаСливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведкиАгент Украины планировал убийство сотрудника оборонного предприятия

Подозреваемая в подрыве Транссиба рассказала, как готовила теракт Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тыс, следует из видео ФСБ. 2025-09-16T09:57 true PT0M50S

