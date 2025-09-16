https://crimea.ria.ru/20250916/fsb-zaderzhala-ustroivshuyu-vzryv-na-transsibe-rossiyanku-1149476976.html
ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку
ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку - РИА Новости Крым, 16.09.2025
ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку
В Новосибирске задержали россиянку, которая совершила диверсию на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T09:57
2025-09-16T09:57
2025-09-16T10:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
диверсия
украина
закон и право
правосудие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149477697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65af3bdf1d3f1dd0c38c25890c99c85e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Новосибирске задержали россиянку, которая совершила диверсию на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Момент взрыва женщина снимала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, уточнили в ведомстве.В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК России, женщину взяли под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет."Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России", - заявили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаСливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведкиАгент Украины планировал убийство сотрудника оборонного предприятия
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149477697_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_74b1df33abb20cf65287b87b54213177.jpg
Подозреваемая в подрыве Транссиба рассказала, как готовила теракт
Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тыс, следует из видео ФСБ.
2025-09-16T09:57
true
PT0M50S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, диверсия, украина, закон и право, правосудие, новости, видео
ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку
ФСБ задержала подозреваемую в подрыве Транссиба по заданию украинских спецслужб
09:57 16.09.2025 (обновлено: 10:25 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Новосибирске задержали россиянку, которая совершила диверсию на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"В августе 2025 г. по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие", - говорится в сообщении.
Момент взрыва женщина снимала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, уточнили в ведомстве.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК России, женщину взяли под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанной признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России", - заявили в ФСБ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: