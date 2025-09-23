https://crimea.ria.ru/20250923/krymu-nuzhno-obyazatelnoe-strakhovanie-zhilya-ot-stikhiynykh-bedstviy--mnenie-1149636212.html

Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение

Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение

В России законодательно не предусмотрено обязательное страхование недвижимого имущества от стихийных бедствий, но такая норма очень нужна жителям Крыма. Об этом РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T06:10

2025-09-23T06:10

2025-09-23T08:03

радио "спутник в крыму"

мнения

погода

стихия

компенсация ущерба

выплаты и компенсации

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133198600_124:20:1119:580_1920x0_80_0_0_ed3e510ac23fbcd71c4e674f305c1a4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В России законодательно не предусмотрено обязательное страхование недвижимого имущества от стихийных бедствий, но такая норма очень нужна жителям Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал адвокат Тейфук Гафаров.Очень интересный регионПо словам Гафарова, российское законодательство предусматривает обязательное страхование автомобиля, и все стараются страховаться на случай ДТП, но, к сожалению, законодательно не закреплено обязательное страхование жилья от стихийных бедствий.И подчеркнул, что для жителей Крыма было бы неплохо в первую очередь страховать свое имущество, поскольку есть очень много нюансов по возмещению ущерба.Нюансы выплатСреди таких нюансов, по словам Гафарова, – возможность получить компенсацию имущественного ущерба только в том случае, если к этому привела ситуация, на официальном уровне признанная чрезвычайной. Это может быть ЧС как федерального, так и регионального, и муниципального уровня.Если же режим ЧС официально не введен, а просто наступила серьезная непогода, то все сложнее, добавил гость эфира. По его словам, это касается и падения дерева на автомобиль, и затопления квартиры, и обрушения части дома в случае нашествия стихии."Все это надо фиксировать на фото и видео, у всех уже сегодня есть смартфоны, и в последующем уже привлекать юристов, разбираться с возмещением", – советует спикер.Разбираться в таких случаях нередко приходится в судебном порядке, поскольку надо искать ответственных, например, за то, что аварийное дерево не было спилено вовремя или разобранная крыша многоквартирного дома не сделана в срок.В таких случаях адвокат рекомендует не откладывать разбирательство в долгий ящик, а как можно быстрее обращаться в компетентные органы с доказательными материалами.Будьте осмотрительныПри этом печальный случай с пострадавшим движимым имуществом, в том числе автомобилем, могут признать нестраховым, если никто, кроме владельца, не виноват, предупреждает эксперт.Это применимо к ситуациям, когда стихийное бедствие повредило то, что гражданин, осознавая все риски, все же принял решение оставить в потенциально опасных условиях, пояснил Гафаров. Например, поставил на длительное время машину у билборда, дерева, изгороди, стены или иной конструкции, которая может быть повреждена стихией.Таким образом каждый гражданин должен проявлять должную осмотрительность к своему имуществу, подчеркнул он."А вообще я рекомендую страховать, реально оценивать реалии, особенно жителям там, где часто паводки бывают... Это можно делать даже через приложения некоторых банков", – добавил специалист.Разные страховые компании выставляют свои условия, поэтому следует внимательно изучать договоры: какое имущество может быть застраховано, какие случаи являются страховыми и нестраховыми, в какие сроки нужно обращаться и какие документы представить, чтобы не лишиться страховой выплаты, и так далее, советует адвокат.В целом же определенные возможности застраховать имущество на случай стихийного бедствия и сегодня, конечно, есть, их только нужно грамотно и вовремя использовать, подчеркнул Гафаров.Ранее вице-президент "Адвокатской палаты Республики Крым" Владимир Халаимов рассказал, как получить компенсацию, если машина пострадала из-за дождя. А юрист Февзи Аширов и адвокат Максим Богачев поделились пошаговой инструкцией, как компенсировать ущерб, причиненный упавшим на автомобиль деревом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербКак пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплатыНазвана сумма ущерба Крыму от водной и энергетической блокад

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, погода, стихия, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, совет эксперта