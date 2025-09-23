Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение

https://crimea.ria.ru/20250923/krymu-nuzhno-obyazatelnoe-strakhovanie-zhilya-ot-stikhiynykh-bedstviy--mnenie-1149636212.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В России законодательно не предусмотрено обязательное страхование недвижимого имущества от стихийных бедствий, но такая норма очень нужна жителям Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал адвокат Тейфук Гафаров.Очень интересный регионПо словам Гафарова, российское законодательство предусматривает обязательное страхование автомобиля, и все стараются страховаться на случай ДТП, но, к сожалению, законодательно не закреплено обязательное страхование жилья от стихийных бедствий.И подчеркнул, что для жителей Крыма было бы неплохо в первую очередь страховать свое имущество, поскольку есть очень много нюансов по возмещению ущерба.Нюансы выплатСреди таких нюансов, по словам Гафарова, – возможность получить компенсацию имущественного ущерба только в том случае, если к этому привела ситуация, на официальном уровне признанная чрезвычайной. Это может быть ЧС как федерального, так и регионального, и муниципального уровня.Если же режим ЧС официально не введен, а просто наступила серьезная непогода, то все сложнее, добавил гость эфира. По его словам, это касается и падения дерева на автомобиль, и затопления квартиры, и обрушения части дома в случае нашествия стихии."Все это надо фиксировать на фото и видео, у всех уже сегодня есть смартфоны, и в последующем уже привлекать юристов, разбираться с возмещением", – советует спикер.Разбираться в таких случаях нередко приходится в судебном порядке, поскольку надо искать ответственных, например, за то, что аварийное дерево не было спилено вовремя или разобранная крыша многоквартирного дома не сделана в срок.В таких случаях адвокат рекомендует не откладывать разбирательство в долгий ящик, а как можно быстрее обращаться в компетентные органы с доказательными материалами.Будьте осмотрительныПри этом печальный случай с пострадавшим движимым имуществом, в том числе автомобилем, могут признать нестраховым, если никто, кроме владельца, не виноват, предупреждает эксперт.Это применимо к ситуациям, когда стихийное бедствие повредило то, что гражданин, осознавая все риски, все же принял решение оставить в потенциально опасных условиях, пояснил Гафаров. Например, поставил на длительное время машину у билборда, дерева, изгороди, стены или иной конструкции, которая может быть повреждена стихией.Таким образом каждый гражданин должен проявлять должную осмотрительность к своему имуществу, подчеркнул он."А вообще я рекомендую страховать, реально оценивать реалии, особенно жителям там, где часто паводки бывают... Это можно делать даже через приложения некоторых банков", – добавил специалист.Разные страховые компании выставляют свои условия, поэтому следует внимательно изучать договоры: какое имущество может быть застраховано, какие случаи являются страховыми и нестраховыми, в какие сроки нужно обращаться и какие документы представить, чтобы не лишиться страховой выплаты, и так далее, советует адвокат.В целом же определенные возможности застраховать имущество на случай стихийного бедствия и сегодня, конечно, есть, их только нужно грамотно и вовремя использовать, подчеркнул Гафаров.Ранее вице-президент "Адвокатской палаты Республики Крым" Владимир Халаимов рассказал, как получить компенсацию, если машина пострадала из-за дождя. А юрист Февзи Аширов и адвокат Максим Богачев поделились пошаговой инструкцией, как компенсировать ущерб, причиненный упавшим на автомобиль деревом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербКак пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплатыНазвана сумма ущерба Крыму от водной и энергетической блокад
06:10 23.09.2025 (обновлено: 08:03 23.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
В России законодательно не предусмотрено обязательное страхование недвижимого имущества от стихийных бедствий, но такая норма очень нужна жителям Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказал адвокат Тейфук Гафаров.
Очень интересный регион
По словам Гафарова, российское законодательство предусматривает обязательное страхование автомобиля, и все стараются страховаться на случай ДТП, но, к сожалению, законодательно не закреплено обязательное страхование жилья от стихийных бедствий.
"Нет такого. Хотя если брать тот же Крым – очень интересный регион, – то у нас в течение дня может три раза погода поменяться, и очень часто после сильной жары приходят разные стихийные бедствия – ураганы, ливни и так далее, – вследствие чего страдает имущество. Особенно южнобережные города часто сталкиваются с такой проблемой", – сказал спикер.
И подчеркнул, что для жителей Крыма было бы неплохо в первую очередь страховать свое имущество, поскольку есть очень много нюансов по возмещению ущерба.
Нюансы выплат
Среди таких нюансов, по словам Гафарова, – возможность получить компенсацию имущественного ущерба только в том случае, если к этому привела ситуация, на официальном уровне признанная чрезвычайной. Это может быть ЧС как федерального, так и регионального, и муниципального уровня.
"В таком случае создается специальная комиссия... и могут выплатить человеку до 10 тысяч возмещение ущерба, а если мы говорим об имуществе, то выплаты до 100 тысяч рублей на предметы первой необходимости. Но возникнет много вопросов. Действительно ли был такой ущерб, зарегистрированы ли вы по этому адресу. И могут возникнуть проблемы по возмещению", – предупреждает адвокат.
Если же режим ЧС официально не введен, а просто наступила серьезная непогода, то все сложнее, добавил гость эфира. По его словам, это касается и падения дерева на автомобиль, и затопления квартиры, и обрушения части дома в случае нашествия стихии.
"Все это надо фиксировать на фото и видео, у всех уже сегодня есть смартфоны, и в последующем уже привлекать юристов, разбираться с возмещением", – советует спикер.
Разбираться в таких случаях нередко приходится в судебном порядке, поскольку надо искать ответственных, например, за то, что аварийное дерево не было спилено вовремя или разобранная крыша многоквартирного дома не сделана в срок.
В таких случаях адвокат рекомендует не откладывать разбирательство в долгий ящик, а как можно быстрее обращаться в компетентные органы с доказательными материалами.
Будьте осмотрительны
При этом печальный случай с пострадавшим движимым имуществом, в том числе автомобилем, могут признать нестраховым, если никто, кроме владельца, не виноват, предупреждает эксперт.
Это применимо к ситуациям, когда стихийное бедствие повредило то, что гражданин, осознавая все риски, все же принял решение оставить в потенциально опасных условиях, пояснил Гафаров. Например, поставил на длительное время машину у билборда, дерева, изгороди, стены или иной конструкции, которая может быть повреждена стихией.
"По линии МЧС хорошо налажено оповещение об ухудшении погодных условий. И если вы как владелец автомобиля знаете, что ожидаются плохие погодные условия, и, тем не менее, оставляете транспортное средство, то совершаете действия, которые потом могут привести к тому, что ответственность будете нести только вы. За то, что свое дорогостоящее имущество оставили там, где ему может быть причинен ущерб", – объяснил спикер.
Таким образом каждый гражданин должен проявлять должную осмотрительность к своему имуществу, подчеркнул он.
"А вообще я рекомендую страховать, реально оценивать реалии, особенно жителям там, где часто паводки бывают... Это можно делать даже через приложения некоторых банков", – добавил специалист.
Разные страховые компании выставляют свои условия, поэтому следует внимательно изучать договоры: какое имущество может быть застраховано, какие случаи являются страховыми и нестраховыми, в какие сроки нужно обращаться и какие документы представить, чтобы не лишиться страховой выплаты, и так далее, советует адвокат.
В целом же определенные возможности застраховать имущество на случай стихийного бедствия и сегодня, конечно, есть, их только нужно грамотно и вовремя использовать, подчеркнул Гафаров.
"Еще недавно у нас было проблемой нанесение ущерба в случае падения беспилотников. Страховые компании думали, возмещать или не возмещать ущерб. Сейчас есть отдельные пакеты, которые и индивидуальным предпринимателям и частные лица могут обратиться и получить соответствующую страховку", – заключил он.
Ранее вице-президент "Адвокатской палаты Республики Крым" Владимир Халаимов рассказал
, как получить компенсацию, если машина пострадала из-за дождя. А юрист Февзи Аширов и адвокат Максим Богачев поделились
пошаговой инструкцией, как компенсировать ущерб, причиненный упавшим на автомобиль деревом.
