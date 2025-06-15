https://crimea.ria.ru/20250615/na-mashinu-upalo-derevo-kak-v-krymu-poluchit-kompensatsiyu-za-uscherb-1147136204.html

На машину упало дерево: как в Крыму получить компенсацию за ущерб

На машину упало дерево: как в Крыму получить компенсацию за ущерб - РИА Новости Крым, 15.06.2025

На машину упало дерево: как в Крыму получить компенсацию за ущерб

Получить компенсацию ущерба, причиненного упавшим на автомобиль деревом в городской черте и даже за его пределами, вполне реально, если выполнить ряд шагов... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T07:07

2025-06-15T07:07

2025-06-15T07:07

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

автомобиль

транспорт

суд

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Получить компенсацию ущерба, причиненного упавшим на автомобиль деревом в городской черте и даже за его пределами, вполне реально, если выполнить ряд шагов перед тем, как дело уйдет в суд. Как надо действовать в случае ЧП, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали юрист Февзи Аширов и адвокат Максим Богачев.По словам Аширова, первое, что необходимо сделать, это зафиксировать факт падения дерева на автомобиль – сфотографировать место ЧП и вызвать правоохранителей."Звоните в полицию и сообщайте о происшествии. К вам направят наряд, который приедет из того райотдела, в районе которого все произошло, и составит протокол. Это является первым этапом для подготовки документов, которые будут необходимы для взыскания ущерба", – сказал юрист.В такой же последовательности все нужно сделать и в том случае, если вы уезжали надолго, оставляя машину в каком-то месте, а вернувшись, увидели ее поврежденной. "И ничего не трогать, пока происшествие не зафиксирует полиция", – уточнил юрист.Богачев обращает внимание, что пострадавшему автовладельцу в таких ситуациях необходимо делать как можно больше собственных фотографий с привязкой к местности. То есть, чтобы на кадрах было видно, где именно располагался автомобиль, в какой близости от растительности, на какой улице и рядом с каким домом или строением. Если зафиксировать элементы адресной системы нет возможности, то снять какие-то запоминающиеся объекты рядом.Также адвокат советует обратить внимание на камеры видеонаблюдения поблизости, и если они есть, запросить запись у собственника устройств.Только после получения от полиции копии протокола можно приглашать автотехнического эксперта, который осмотрит повреждения автомобиля и выдаст отчет о стоимости причиненного ущерба и восстановительного ремонта, обращают внимание эксперты.При этом нужно постараться сделать так, чтобы в ходе экспертного осмотра на месте присутствовал представитель ответчика. Это нужно и для того, чтобы в дальнейшем направить ему досудебную претензию."Необходимо выявить, у кого на балансе находится конкретное дерево. Это может быть и управляющая компания МКД, если это произошло возле многоквартирных домов, или собственник торгового центра, если это парковка. Или это земля муниципальная, или республиканская. Но бесхозной земли не бывает. Если собственник не физическое и не юридическое лицо, значит, государство в лице муниципалитета либо субъекта Российской Федерации", – сказал Богачев.Даже если точно не ясно, например, какой департамент отвечает за данный участок, это не должно останавливать от подачи иска в суд, отметил он."В процессе судебного разбирательства суд установит лицо и будет способствовать сбору доказательств", - пояснил он.По словам Богачева, эта формула работает, даже если ЧП произошло не в городской черте, а за пределами населенного пункта, например в лесу.Дополняя коллегу, Аширов уточнил, что если дерево упало после удара молнии, то "скорее всего вы останетесь один на один со своей проблемой, потому что это природный катаклизм, за последствия которого никто не может отвечать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250611/grozovoy-shtorm-nakroet-vostok-kryma-v-blizhayshie-chasy-1147134593.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, автомобиль, транспорт, суд, стихия