Как пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплаты - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Как пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплаты
Первоочередная задача органов власти Херсонской области после террористических атак ВСУ на мирное население - оказать пострадавшим полноценную медицинскую... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Первоочередная задача органов власти Херсонской области после террористических атак ВСУ на мирное население - оказать пострадавшим полноценную медицинскую помощь. В этом уверен уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Свое мнение он озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму"."Надо отдать должное хирургам, медработникам Скадовской, Алешковской, Каховской больниц, которые первыми приходят на помощь. Самых тяжелых пострадавших эвакуируют в Крым, спасибо крымским коллегам. Наших докторов по видеоконференцсвязи консультирует Федеральный медицинский центр. При каждом случае "прилетов" через несколько минут звонок: "Какая помощь нужна, нужна ли эвакуация тяжелораненых, какие специалисты должны подключиться по видеосвязи для консультации?" - рассказал Георгиев.Также в регионе, отметил омбудсмен, стабильно действует распоряжение региональных властей о компенсационных выплатах лицам, которые пострадали от военной агрессии Украины.При этом сложности возникают в постоянно обстреливаемых районах, куда невозможно подойти специалистам, чтобы оценить материальный ущерб для получения гражданами компенсации. Хотя в области действует федеральная программа по компенсации за разрушенное жилье, и в этом году на эти цели выделено более 400 миллионов рублей."К сожалению, только единичные выплаты, потому что специалисты не могут выехать на место, оценить ущерб, оценить, что это частично разрушенный или полностью разрушенный дом, чтобы люди получили эту выплату", - рассказал спикер.Георгиев отметил, что часто бывают и проблемы с доказательством юридической собственности в этих регионах, так как зачастую архивные базы документов при отступлении ВСУ специальной уничтожались ими.Что касается различных социальных выплат – пенсий, детских пособий – они стабильны и регулярны. Правда, порой и их доставка адресатам бывает опасной для жизни, отметил Георгиев.По словам Георгиева, для того, чтобы оказать помощь населению, властям приходится применять нестандартные подходы, так как в обстреливаемых районах может не быть интернета, электроэнергии, сложно передавать документацию.В 2024 году в Херсонской области было зафиксировано 1230 обстрела со стороны ВСУ, в которых погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля было 1093 обстрела, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплаты

Россия помогает пострадавшим от ВСУ в Херсонской области получать выплаты без бюрократии

09:09 14.08.2025
 
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Первоочередная задача органов власти Херсонской области после террористических атак ВСУ на мирное население - оказать пострадавшим полноценную медицинскую помощь. В этом уверен уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Свое мнение он озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Надо отдать должное хирургам, медработникам Скадовской, Алешковской, Каховской больниц, которые первыми приходят на помощь. Самых тяжелых пострадавших эвакуируют в Крым, спасибо крымским коллегам. Наших докторов по видеоконференцсвязи консультирует Федеральный медицинский центр. При каждом случае "прилетов" через несколько минут звонок: "Какая помощь нужна, нужна ли эвакуация тяжелораненых, какие специалисты должны подключиться по видеосвязи для консультации?" - рассказал Георгиев.
Также в регионе, отметил омбудсмен, стабильно действует распоряжение региональных властей о компенсационных выплатах лицам, которые пострадали от военной агрессии Украины.
"Здесь выстроена работа со Следственным комитетом, потому что следственные органы присваивают статус потерпевшей стороны в рамках единого уголовного дела, в этом отношении бюрократических препонов нет. Следующий этап - это судебно-медицинская экспертиза для подтверждения степени тяжести повреждений. После чего люди получают причитающиеся выплаты", - сказал омбудсмен.
При этом сложности возникают в постоянно обстреливаемых районах, куда невозможно подойти специалистам, чтобы оценить материальный ущерб для получения гражданами компенсации. Хотя в области действует федеральная программа по компенсации за разрушенное жилье, и в этом году на эти цели выделено более 400 миллионов рублей.
"К сожалению, только единичные выплаты, потому что специалисты не могут выехать на место, оценить ущерб, оценить, что это частично разрушенный или полностью разрушенный дом, чтобы люди получили эту выплату", - рассказал спикер.
Георгиев отметил, что часто бывают и проблемы с доказательством юридической собственности в этих регионах, так как зачастую архивные базы документов при отступлении ВСУ специальной уничтожались ими.
Что касается различных социальных выплат – пенсий, детских пособий – они стабильны и регулярны. Правда, порой и их доставка адресатам бывает опасной для жизни, отметил Георгиев.
"Потому что не везде можно установить банкоматы в прифронтовой зоне. Тогда на передовую выходят сотрудники "Почты Херсона". В начале июля от прямого попадания погиб почтальон, вез пенсию. Это человек, который не побоялся ездить в сложные, отдаленные населенные пункты, развозя пенсии и социальные выплаты", - отметил омбудсмен.
По словам Георгиева, для того, чтобы оказать помощь населению, властям приходится применять нестандартные подходы, так как в обстреливаемых районах может не быть интернета, электроэнергии, сложно передавать документацию.
В 2024 году в Херсонской области было зафиксировано 1230 обстрела со стороны ВСУ, в которых погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля было 1093 обстрела, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.
Лента новостейМолния