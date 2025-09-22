https://crimea.ria.ru/20250922/udar-vsu-po-forosu-v-krymu--chto-izvestno-k-etomu-chasu---1149615658.html

Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу

крым

новости крыма

форос

атаки всу на крым

большая ялта

атака бпла на форос

срочные новости крыма

янина павленко

сергей аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Форосе на месте удара ВСУ продолжают ликвидировать последствия происшествия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА России. Вся актуальная информация о происшествии к этому часу – в нашем материале.Местные власти прибыли на место сразу после ЧП. Из-за продолжающейся атаки людей призвали пройти в укрытие. Максимально обезопасить население было задачей номер один. Серьезные повреждения получила Форосская средняя школа. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая. Основной учебный корпус практически не пострадал, однако, по словам директора, все школьники переведены на дистанционное обучение. Когда дети смогут вернуться к занятиям в обычном формате - пока неизвестно."Все будет зависеть от того, сколько времени потребуется на ликвидацию всех последствий", - отметила Каргапольцева в комментарии РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на данный момент рассматриваются варианты того, как оперативно восстановить учебный процесс в школе.Состояние пострадавшихУтром в понедельник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило, что на лечение поступили 13 пострадавших, из них 12 госпитализированы. Среди пострадавших – охранник школы.Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Двое - в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту проведено переливание крови. Медики прооперировали четверых.Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии.По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные. По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов.Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации, сообщила ялтинский градоначальник Янина Павленко. По любым вопросам, от бытовых до оказания информационной помощи, можно обращаться по телефонам: +79785729696 и +79785388603.По словам Павленко, пострадавшим оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем необходимым. При этом мэр Ялты обратилась к неравнодушным крымчанам и гостям полуострова помочь участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови. Прием доноров проводится в Ялтинском филиале "Центра крови" (улица Свердлова, 14) с 8:00 до 13:00.Помощь семьям погибших и пострадавшимГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в результате ЧП в Форосе получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей.Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, выплатят по 600 тысяч рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч рублей.Кроме того, по поручению главы Республики Крым на место были направлены все службы, чтобы оперативно оценить ситуацию и принять все меры для того, чтобы в ближайшие дни запустить школу с организацией полноценного процесса. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Форосе. Он подчеркнул, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей, в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, что подчеркивает террористическую сущность нынешнего режима в Киеве.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

