Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу
Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу
В Форосе на месте удара ВСУ продолжают ликвидировать последствия происшествия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Для связи с родственниками погибших и... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Форосе на месте удара ВСУ продолжают ликвидировать последствия происшествия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА России. Вся актуальная информация о происшествии к этому часу – в нашем материале.Местные власти прибыли на место сразу после ЧП. Из-за продолжающейся атаки людей призвали пройти в укрытие. Максимально обезопасить население было задачей номер один. Серьезные повреждения получила Форосская средняя школа. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая. Основной учебный корпус практически не пострадал, однако, по словам директора, все школьники переведены на дистанционное обучение. Когда дети смогут вернуться к занятиям в обычном формате - пока неизвестно."Все будет зависеть от того, сколько времени потребуется на ликвидацию всех последствий", - отметила Каргапольцева в комментарии РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на данный момент рассматриваются варианты того, как оперативно восстановить учебный процесс в школе.Состояние пострадавшихУтром в понедельник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило, что на лечение поступили 13 пострадавших, из них 12 госпитализированы. Среди пострадавших – охранник школы.Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Двое - в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту проведено переливание крови. Медики прооперировали четверых.Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии.По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные. По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов.Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации, сообщила ялтинский градоначальник Янина Павленко. По любым вопросам, от бытовых до оказания информационной помощи, можно обращаться по телефонам: +79785729696 и +79785388603.По словам Павленко, пострадавшим оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем необходимым. При этом мэр Ялты обратилась к неравнодушным крымчанам и гостям полуострова помочь участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови. Прием доноров проводится в Ялтинском филиале "Центра крови" (улица Свердлова, 14) с 8:00 до 13:00.Помощь семьям погибших и пострадавшимГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в результате ЧП в Форосе получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей.Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, выплатят по 600 тысяч рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч рублей.Кроме того, по поручению главы Республики Крым на место были направлены все службы, чтобы оперативно оценить ситуацию и принять все меры для того, чтобы в ближайшие дни запустить школу с организацией полноценного процесса. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Форосе. Он подчеркнул, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей, в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, что подчеркивает террористическую сущность нынешнего режима в Киеве.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу

Удар ВСУ по Форосу в Крыму - что сейчас происходит на месте ЧП

10:11 22.09.2025 (обновлено: 12:14 22.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Форосе на месте удара ВСУ продолжают ликвидировать последствия происшествия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА России. Вся актуальная информация о происшествии к этому часу – в нашем материале.
Местные власти прибыли на место сразу после ЧП. Из-за продолжающейся атаки людей призвали пройти в укрытие. Максимально обезопасить население было задачей номер один.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Серьезные повреждения получила Форосская средняя школа. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая.
"Как только стало известно о происшествии, мы сразу отреагировали: вызывали скорую помощь, пожарных. Все службы оперативно приехали", - рассказала она.
Основной учебный корпус практически не пострадал, однако, по словам директора, все школьники переведены на дистанционное обучение. Когда дети смогут вернуться к занятиям в обычном формате - пока неизвестно.
"Все будет зависеть от того, сколько времени потребуется на ликвидацию всех последствий", - отметила Каргапольцева в комментарии РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на данный момент рассматриваются варианты того, как оперативно восстановить учебный процесс в школе.
Состояние пострадавших
Утром в понедельник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило, что на лечение поступили 13 пострадавших, из них 12 госпитализированы. Среди пострадавших – охранник школы.
Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Двое - в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту проведено переливание крови. Медики прооперировали четверых.
Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии.
По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные. По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов.
Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации, сообщила ялтинский градоначальник Янина Павленко. По любым вопросам, от бытовых до оказания информационной помощи, можно обращаться по телефонам: +79785729696 и +79785388603.
По словам Павленко, пострадавшим оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем необходимым. При этом мэр Ялты обратилась к неравнодушным крымчанам и гостям полуострова помочь участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови. Прием доноров проводится в Ялтинском филиале "Центра крови" (улица Свердлова, 14) с 8:00 до 13:00.
Помощь семьям погибших и пострадавшим
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в результате ЧП в Форосе получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей.
Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, выплатят по 600 тысяч рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч рублей.
Кроме того, по поручению главы Республики Крым на место были направлены все службы, чтобы оперативно оценить ситуацию и принять все меры для того, чтобы в ближайшие дни запустить школу с организацией полноценного процесса.
© РИА Новости КрымШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Форосе.
Он подчеркнул, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей, в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, что подчеркивает террористическую сущность нынешнего режима в Киеве.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
