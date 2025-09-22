https://crimea.ria.ru/20250922/posle-ataki-na-foros-chetvero-postradavshikh-nakhodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1149611918.html

После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии

2025-09-22T09:00

2025-09-22T09:00

2025-09-22T09:16

атаки всу на крым

крым

новости крыма

форос

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

ялта

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по санаторию в Форосе - в тяжелом состоянии, двое в реанимации. Об этом сообщила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии, двое находятся в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Было прооперировано четыре человека, добавила она. Детей среди пострадавших нет.По информации ФМБА, на текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика. По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные. "Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова.По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов. В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

