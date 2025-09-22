https://crimea.ria.ru/20250922/posle-ataki-na-foros-chetvero-postradavshikh-nakhodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1149611918.html
После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 22.09.2025
После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по санаторию в Форосе - в тяжелом состоянии, двое в реанимации. Об этом сообщила директор...
2025-09-22T09:00
2025-09-22T09:00
2025-09-22T09:16
атаки всу на крым
крым
новости крыма
форос
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
ялта
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по санаторию в Форосе - в тяжелом состоянии, двое в реанимации. Об этом сообщила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии, двое находятся в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Было прооперировано четыре человека, добавила она. Детей среди пострадавших нет.По информации ФМБА, на текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика. По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные. "Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова.По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов. В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Четверо из пострадавших в Форосе после атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии
09:00 22.09.2025 (обновлено: 09:16 22.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым.
Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по санаторию в Форосе
- в тяжелом состоянии, двое в реанимации. Об этом сообщила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.
"На лечение поступили 13 пациентов, госпитализированы 12 пациентов, четверо из них (находятся) в тяжелом состоянии", - сказала Еремина.
Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии, двое находятся в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Было прооперировано четыре человека, добавила она.
Детей среди пострадавших нет.
По информации ФМБА, на текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика.
По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные.
"Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова.
По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь.
По информации
Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
