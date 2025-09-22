https://crimea.ria.ru/20250922/rossiya-gotova-otvetit-na-lyubye-ugrozy-i-sdelat-eto-ne-na-slovakh--putin-1149626017.html

Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин

Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин

Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T14:50

2025-09-22T14:50

2025-09-22T15:19

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

россия

ядерное оружие

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России, пояснил он. Президент подчеркнул, что планы России по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно. Он добавил, что Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромамРоссия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - ЛавровДоктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности россии , россия, ядерное оружие, политика, новости