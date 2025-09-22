Рейтинг@Mail.ru
Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T14:50
2025-09-22T15:19
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
россия
ядерное оружие
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России, пояснил он. Президент подчеркнул, что планы России по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно. Он добавил, что Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.
россия
владимир путин (политик), совет безопасности россии , россия, ядерное оружие, политика, новости
Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин

Россия в состоянии ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин

14:50 22.09.2025 (обновлено: 15:19 22.09.2025)
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Ни у кого не должно быть сомнения: Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер", – сказал глава государства.

Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России, пояснил он.
Президент подчеркнул, что планы России по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно.

"Мы уверенны в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений", – заявил Путин.

Он добавил, что Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииРоссияЯдерное оружиеПолитикаНовости
 
