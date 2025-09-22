https://crimea.ria.ru/20250922/rossiya-gotova-otvetit-na-lyubye-ugrozy-i-sdelat-eto-ne-na-slovakh--putin-1149626017.html
Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России, пояснил он. Президент подчеркнул, что планы России по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно. Он добавил, что Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.
14:50 22.09.2025 (обновлено: 15:19 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"Ни у кого не должно быть сомнения: Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер", – сказал глава государства.
Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России, пояснил он.
Президент подчеркнул, что планы России по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно.
"Мы уверенны в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений", – заявил Путин.
Он добавил, что Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.
