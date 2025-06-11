https://crimea.ria.ru/20250611/ryabkov-otsenil-uscherb-yadernomu-potentsialu-rf-ot-udarov-vsu-po-aerodromam-1147120899.html

Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромам

Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромам - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромам

Российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T10:22

2025-06-11T10:22

2025-06-11T12:52

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

ядерное сдерживание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России. Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова пишет РИА Новости.По его словам, масштабы последствий этих ударов "Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются".Рябков отметил, что, несмотря на приостановку Россией договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) из-за действий США в 2023 году, некоторые виды вооружения и техники, "которые определены как таковые в этом договоре, могут быть отнесены к разряду стратегической авиации".Кроме того, вся пострадавшая техника, "может быть и будет восстановлена", заявил он.В воскресенье, 1 июня, Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов, атаковав аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.4 июня удар ВСУ по аэродромам обсудили по телефону президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Раскрывая некоторые детали беседы в соцсети Truth Social, американский лидер сообщил, что Путин очень решительно сказал, "что ему придется дать ответ".Комментируя журналистам удары Киева по аэродромам в РФ, Трамп заявил, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям".6 июня Минобороны РФ сообщило о нанесении Вооруженными силами России массированного удара по предприятиям ОПК Украины в ответ на террористические атаки Киева. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.Удары наносились по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, ядерное сдерживание