https://crimea.ria.ru/20250922/pochemu-es-otkazalsya-ot-idei-konfiskovat-aktivy-rossii-1149621819.html

Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России

Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России

Лидеры стран Евросоюза понимают катастрофические последствия конфискации российских замороженных активов, поэтому отказываются от этой инициативы. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T21:31

2025-09-22T21:31

2025-09-22T21:19

радио "спутник в крыму"

европа

европейский союз (ес)

конфискация замороженных российских активов

замороженные российские активы

вадим петров

мнения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_1907ebbb88568042f1f47273379fa1fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза понимают катастрофические последствия конфискации российских замороженных активов, поэтому отказываются от этой инициативы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных активов РФ невозможна без нарушения международного права. Он подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".По словам политолога, в случае конфискации замороженных российских активов Москва может ответить аналогичным способом, и тогда Европа "потеряет гораздо больше, чем приобретет", а последствия этого решение Западу придется "расхлебывать долгие годы".По мнению эксперта, ЕС не будет конфисковывать активы РФ, однако продолжит перечислять на нужды Киева доходы с этих средств.После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в 2024 году.В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения.Министр финансов Антон Силуанов осенью 2024 года заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, европейский союз (ес), конфискация замороженных российских активов , замороженные российские активы, вадим петров, мнения, россия