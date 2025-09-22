Рейтинг@Mail.ru
Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России
Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России
Лидеры стран Евросоюза понимают катастрофические последствия конфискации российских замороженных активов, поэтому отказываются от этой инициативы. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза понимают катастрофические последствия конфискации российских замороженных активов, поэтому отказываются от этой инициативы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных активов РФ невозможна без нарушения международного права. Он подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".По словам политолога, в случае конфискации замороженных российских активов Москва может ответить аналогичным способом, и тогда Европа "потеряет гораздо больше, чем приобретет", а последствия этого решение Западу придется "расхлебывать долгие годы".По мнению эксперта, ЕС не будет конфисковывать активы РФ, однако продолжит перечислять на нужды Киева доходы с этих средств.После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в 2024 году.В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения.Министр финансов Антон Силуанов осенью 2024 года заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
европа, европейский союз (ес), конфискация замороженных российских активов , замороженные российские активы, вадим петров, мнения, россия
Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России

Европа понимает катастрофические последствия конфискации российских активов – эксперт

21:31 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза понимают катастрофические последствия конфискации российских замороженных активов, поэтому отказываются от этой инициативы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных активов РФ невозможна без нарушения международного права. Он подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".
"Запад прекрасно понимает, что любая попытка конфисковать эти средства – это шаг, ведущий в бездну. Он фактически развязывает руки любой стране, располагающей капиталами других стран в своих банках", - сказал Петров.
По словам политолога, в случае конфискации замороженных российских активов Москва может ответить аналогичным способом, и тогда Европа "потеряет гораздо больше, чем приобретет", а последствия этого решение Западу придется "расхлебывать долгие годы".
По мнению эксперта, ЕС не будет конфисковывать активы РФ, однако продолжит перечислять на нужды Киева доходы с этих средств.
После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в 2024 году.
В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения.
Министр финансов Антон Силуанов осенью 2024 года заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
