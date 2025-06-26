https://crimea.ria.ru/20250626/otkrytyy-grabezh---putin-o-zamorozke-aktivov-rf-na-zapade-1147516230.html

Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе

Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе

Заморозка золотовалютных резервов РФ является откровенным грабежом, однако использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T19:38

2025-06-26T19:38

2025-06-26T19:38

владимир путин (политик)

еаэс

новости

политика

экономика

замороженные активы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147515794_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_71b5d199f8f7ad7cb8867b530225f39e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Заморозка золотовалютных резервов РФ является откровенным грабежом, однако использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить". Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Евразийского экономического форума.При этом он уточнил формулировку, назвав действия Запада в части российских резервов грабежом."Все-таки у меня образование юридическое. Я сказал "кража" наших золотовалютных резервов. Кража - это тайное похищение, а это открытое - это грабеж. И поэтому мы, конечно, же нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные расчетные и финансовые инструменты, и будем делать это во взаимодействии с дружественными государствами", - заявил российский лидер.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на ЗападеГенпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), еаэс, новости, политика, экономика, замороженные активы россии