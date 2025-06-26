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Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе
Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе
Заморозка золотовалютных резервов РФ является откровенным грабежом, однако использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T19:38
2025-06-26T19:38
владимир путин (политик)
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политика
экономика
замороженные активы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Заморозка золотовалютных резервов РФ является откровенным грабежом, однако использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить". Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Евразийского экономического форума.При этом он уточнил формулировку, назвав действия Запада в части российских резервов грабежом."Все-таки у меня образование юридическое. Я сказал "кража" наших золотовалютных резервов. Кража - это тайное похищение, а это открытое - это грабеж. И поэтому мы, конечно, же нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные расчетные и финансовые инструменты, и будем делать это во взаимодействии с дружественными государствами", - заявил российский лидер.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на ЗападеГенпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), еаэс, новости, политика, экономика, замороженные активы россии
Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе

Использование Западом активов России приведет к регионализации платежных систем - Путин

19:38 26.06.2025
 
© ТГ-канал Пул ПервогоПленарная сессия Евразийского экономического форума
Пленарная сессия Евразийского экономического форума
© ТГ-канал Пул Первого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Заморозка золотовалютных резервов РФ является откровенным грабежом, однако использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить". Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Евразийского экономического форума.

"Все мы хорошо знаем, это не секрет: значительный объем наших золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить", - сказал российский лидер.

При этом он уточнил формулировку, назвав действия Запада в части российских резервов грабежом.
"Все-таки у меня образование юридическое. Я сказал "кража" наших золотовалютных резервов. Кража - это тайное похищение, а это открытое - это грабеж. И поэтому мы, конечно, же нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные расчетные и финансовые инструменты, и будем делать это во взаимодействии с дружественными государствами", - заявил российский лидер.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
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Владимир Путин (политик)ЕАЭСНовостиПолитикаЭкономикаЗамороженные активы России
 
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