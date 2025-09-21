https://crimea.ria.ru/20250921/v-sevastopole-zaderzhali-dvukh-voditeley-za-neuplatu-shtrafov-na-400-tysyach-1149601862.html

В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей, задержали правоохранители на дорогах Севастополя. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.Правоохранители сообщили, что в ходе рейда дорожные полицейские задержали 30-летнего гражданина Узбекистана, имеющего административные штрафы на общую сумму 280 364 рубля. Из них не оплачены в установленный законом срок на сумму более 133 тысяч рублей. В отношении нарушителя вынесены постановления по ст.20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок", автомобиль Chevrolet, принадлежащий неплательщику, помещен на специализированную стоянку, пояснили в Госавтоинспекции.Кроме того, во время рейда автоинспекторы остановили автомобиль Nissan, под управлением 40-летнего должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму 146 956 рублей. "Мужчина был передан службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Не желая расставаться со своим автомобилем, нарушитель рассчитался по всем долгам", – уточнили правоохранители.Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что в Крыму в тестовом режиме с 1 ноября начнут работать камеры на проверку наличия ОСАГО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогахСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейГде и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз

