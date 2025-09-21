Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/v-sevastopole-zaderzhali-dvukh-voditeley-za-neuplatu-shtrafov-na-400-tysyach-1149601862.html
В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч - РИА Новости Крым, 21.09.2025
В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
Двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей, задержали правоохранители на дорогах Севастополя. Мужчины долгое время РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T19:51
2025-09-21T19:32
севастополь
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
штрафы
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_33b55adfcee06e6cc9d0eaf6c94c058a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей, задержали правоохранители на дорогах Севастополя. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.Правоохранители сообщили, что в ходе рейда дорожные полицейские задержали 30-летнего гражданина Узбекистана, имеющего административные штрафы на общую сумму 280 364 рубля. Из них не оплачены в установленный законом срок на сумму более 133 тысяч рублей. В отношении нарушителя вынесены постановления по ст.20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок", автомобиль Chevrolet, принадлежащий неплательщику, помещен на специализированную стоянку, пояснили в Госавтоинспекции.Кроме того, во время рейда автоинспекторы остановили автомобиль Nissan, под управлением 40-летнего должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму 146 956 рублей. "Мужчина был передан службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Не желая расставаться со своим автомобилем, нарушитель рассчитался по всем долгам", – уточнили правоохранители.Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что в Крыму в тестовом режиме с 1 ноября начнут работать камеры на проверку наличия ОСАГО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогахСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейГде и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527828_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63433a792ec4df2fe27eea2a27877872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя, штрафы, автомобиль
В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч

В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов более чем на 400 тысяч рублей

19:51 21.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей, задержали правоохранители на дорогах Севастополя. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
"В рамках проведения профилактического мероприятия "Неплательщик" с использованием специальных технических средств выявлены автомобили, за владельцами которых числятся долги и административные штрафы на общую сумму более 400 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Правоохранители сообщили, что в ходе рейда дорожные полицейские задержали 30-летнего гражданина Узбекистана, имеющего административные штрафы на общую сумму 280 364 рубля. Из них не оплачены в установленный законом срок на сумму более 133 тысяч рублей. В отношении нарушителя вынесены постановления по ст.20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок", автомобиль Chevrolet, принадлежащий неплательщику, помещен на специализированную стоянку, пояснили в Госавтоинспекции.
Кроме того, во время рейда автоинспекторы остановили автомобиль Nissan, под управлением 40-летнего должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму 146 956 рублей. "Мужчина был передан службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Не желая расставаться со своим автомобилем, нарушитель рассчитался по всем долгам", – уточнили правоохранители.
Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что в Крыму в тестовом режиме с 1 ноября начнут работать камеры на проверку наличия ОСАГО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз
 
СевастопольГосавтоинспекция СевастополяНовости СевастополяШтрафыАвтомобиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
19:51В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
19:31На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
19:11Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
18:34Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
14:44Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилые дома в Запорожской области – 14 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
Лента новостейМолния