В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей, задержали правоохранители на дорогах Севастополя. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
"В рамках проведения профилактического мероприятия "Неплательщик" с использованием специальных технических средств выявлены автомобили, за владельцами которых числятся долги и административные штрафы на общую сумму более 400 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Правоохранители сообщили, что в ходе рейда дорожные полицейские задержали 30-летнего гражданина Узбекистана, имеющего административные штрафы на общую сумму 280 364 рубля. Из них не оплачены в установленный законом срок на сумму более 133 тысяч рублей. В отношении нарушителя вынесены постановления по ст.20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок", автомобиль Chevrolet, принадлежащий неплательщику, помещен на специализированную стоянку, пояснили в Госавтоинспекции.
Кроме того, во время рейда автоинспекторы остановили автомобиль Nissan, под управлением 40-летнего должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство на сумму 146 956 рублей. "Мужчина был передан службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Не желая расставаться со своим автомобилем, нарушитель рассчитался по всем долгам", – уточнили правоохранители.
Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что в Крыму в тестовом режиме с 1 ноября начнут работать камеры на проверку наличия ОСАГО
.
