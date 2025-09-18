https://crimea.ria.ru/20250918/million-narusheniy-za-mesyats-kto-i-kak-v-krymu-narushaet-pravila-na-dorogakh-1149514764.html

Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, с начала года для автомобилистов увеличились штрафы по некоторым категориям правонарушений и сократилась скидка при их уплате, так что по прогнозам правоохранителей число нарушений на дорогах должно было снизиться, однако выросло в Крыму, причем за счет туристов.Есть в этой удручающей статистике и положительный момент, отметил он: "крымчане стали нарушать ПДД в разы меньше, чем люди, которые приезжают к нам на отдых.При этом, по словам Леонтьева, для приезжих был шок, например, что в Крыму с помощью видеокамер стали выявлять такое нарушение, как непристегнутый ремень безопасности водителя и/или пассажира.Но именно на этом в Крыму явно сократили тяжесть последствий ДТП, подчеркнул Леонтьев.Также в новинку для многих туристов стал тот факт, что в Крыму на перекрестках работают многофункциональные комплексы с видеокамерами, которые фиксируют, среди прочего, проезд стоп-линии и совершение поворота автомобилем не из положенного ряда, добавил Леонтьев."И такие сейчас мы нарушения фиксируем и обращаем внимание водителей на то, что не надо подрезать соседа через сплошную линию разметки, она для этого и нарисована, что надо заблаговременно перестраиваться в нужный ряд". Это влияет и на пробки, и на интенсивность движения, и так мы предотвращаем дорожно-транспортные происшествия", – прокомментировал обстановку представитель Госавтоинспекции МВД по Крыму.По его словам, как показало минувшее лето, автомобилисты в Крыму по-прежнему, совершая правонарушения, чаще всего превышают скорость."Основное, конечно, это превышение установленной скорости. Люди у нас любят быстро ездить. И, исходя из статистики, увеличилось именно по лету число грубых нарушений. Это выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе", – уточнил Леонтьев.Не все водители, по словам инспектора, знают или правильно понимают правила дорожного движения, потому даже теперь, осенью, такое правонарушение, например, как непредоставление преимущества пешеходам на переходе продолжает быть актуальной проблемой."Если в первом ряду машина остановилась, то во втором ряду машины, согласно пункту 14.2, должны тоже остановиться. И не все даже знают, пишут заявления, что не согласны с нарушением... И сейчас у нас людей также сбивают... То есть такая категория нарушений, как мы их называем тяжкие, не на большой процент, но по сравнению с прошлым годом число их выросло", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 разКрымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября

