Рейтинг@Mail.ru
Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250918/million-narusheniy-za-mesyats-kto-i-kak-v-krymu-narushaet-pravila-na-dorogakh-1149514764.html
Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах
Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах
Приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T06:41
2025-09-18T07:23
радио "спутник в крыму"
крым
госавтоинспекция крыма
дмитрий леонтьев
новости крыма
гаи
мвд украины
пдд (правила дорожного движения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22b21cd5c22c3884d4c9cc7c3dabe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, с начала года для автомобилистов увеличились штрафы по некоторым категориям правонарушений и сократилась скидка при их уплате, так что по прогнозам правоохранителей число нарушений на дорогах должно было снизиться, однако выросло в Крыму, причем за счет туристов.Есть в этой удручающей статистике и положительный момент, отметил он: "крымчане стали нарушать ПДД в разы меньше, чем люди, которые приезжают к нам на отдых.При этом, по словам Леонтьева, для приезжих был шок, например, что в Крыму с помощью видеокамер стали выявлять такое нарушение, как непристегнутый ремень безопасности водителя и/или пассажира.Но именно на этом в Крыму явно сократили тяжесть последствий ДТП, подчеркнул Леонтьев.Также в новинку для многих туристов стал тот факт, что в Крыму на перекрестках работают многофункциональные комплексы с видеокамерами, которые фиксируют, среди прочего, проезд стоп-линии и совершение поворота автомобилем не из положенного ряда, добавил Леонтьев."И такие сейчас мы нарушения фиксируем и обращаем внимание водителей на то, что не надо подрезать соседа через сплошную линию разметки, она для этого и нарисована, что надо заблаговременно перестраиваться в нужный ряд". Это влияет и на пробки, и на интенсивность движения, и так мы предотвращаем дорожно-транспортные происшествия", – прокомментировал обстановку представитель Госавтоинспекции МВД по Крыму.По его словам, как показало минувшее лето, автомобилисты в Крыму по-прежнему, совершая правонарушения, чаще всего превышают скорость."Основное, конечно, это превышение установленной скорости. Люди у нас любят быстро ездить. И, исходя из статистики, увеличилось именно по лету число грубых нарушений. Это выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе", – уточнил Леонтьев.Не все водители, по словам инспектора, знают или правильно понимают правила дорожного движения, потому даже теперь, осенью, такое правонарушение, например, как непредоставление преимущества пешеходам на переходе продолжает быть актуальной проблемой."Если в первом ряду машина остановилась, то во втором ряду машины, согласно пункту 14.2, должны тоже остановиться. И не все даже знают, пишут заявления, что не согласны с нарушением... И сейчас у нас людей также сбивают... То есть такая категория нарушений, как мы их называем тяжкие, не на большой процент, но по сравнению с прошлым годом число их выросло", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 разКрымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33d33f2c0bff54c531c4232713517673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, госавтоинспекция крыма, дмитрий леонтьев, новости крыма, гаи, мвд украины, пдд (правила дорожного движения)
Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах

В Крыму автотуристы в августе миллион раз нарушали правила на дорогах

06:41 18.09.2025 (обновлено: 07:23 18.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.
По словам Леонтьева, с начала года для автомобилистов увеличились штрафы по некоторым категориям правонарушений и сократилась скидка при их уплате, так что по прогнозам правоохранителей число нарушений на дорогах должно было снизиться, однако выросло в Крыму, причем за счет туристов.
"Туристы нам принесли достаточно много нарушений. Если мы берем статистику августа, то это больше 900 тысяч, то есть почти миллион только за один месяц. Всего за год нами вынесено 4 миллиона 800 тысяч правонарушений, и это довольно-таки много: почти на 500 тысяч больше в сравнении с прошлым годом", – поделился Леонтьев.
Есть в этой удручающей статистике и положительный момент, отметил он: "крымчане стали нарушать ПДД в разы меньше, чем люди, которые приезжают к нам на отдых.
При этом, по словам Леонтьева, для приезжих был шок, например, что в Крыму с помощью видеокамер стали выявлять такое нарушение, как непристегнутый ремень безопасности водителя и/или пассажира.
Но именно на этом в Крыму явно сократили тяжесть последствий ДТП, подчеркнул Леонтьев.
"Если у нас по началу года количество погибших было больше, чем в прошлом году, хотя количество ДТП меньше, то сейчас мы пришли не то что на ноль, но меньше по сравнению с прошлым годом идем", – сказал инспектор.
Также в новинку для многих туристов стал тот факт, что в Крыму на перекрестках работают многофункциональные комплексы с видеокамерами, которые фиксируют, среди прочего, проезд стоп-линии и совершение поворота автомобилем не из положенного ряда, добавил Леонтьев.
"И такие сейчас мы нарушения фиксируем и обращаем внимание водителей на то, что не надо подрезать соседа через сплошную линию разметки, она для этого и нарисована, что надо заблаговременно перестраиваться в нужный ряд". Это влияет и на пробки, и на интенсивность движения, и так мы предотвращаем дорожно-транспортные происшествия", – прокомментировал обстановку представитель Госавтоинспекции МВД по Крыму.
По его словам, как показало минувшее лето, автомобилисты в Крыму по-прежнему, совершая правонарушения, чаще всего превышают скорость.
"Основное, конечно, это превышение установленной скорости. Люди у нас любят быстро ездить. И, исходя из статистики, увеличилось именно по лету число грубых нарушений. Это выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе", – уточнил Леонтьев.
Не все водители, по словам инспектора, знают или правильно понимают правила дорожного движения, потому даже теперь, осенью, такое правонарушение, например, как непредоставление преимущества пешеходам на переходе продолжает быть актуальной проблемой.
"Если в первом ряду машина остановилась, то во втором ряду машины, согласно пункту 14.2, должны тоже остановиться. И не все даже знают, пишут заявления, что не согласны с нарушением... И сейчас у нас людей также сбивают... То есть такая категория нарушений, как мы их называем тяжкие, не на большой процент, но по сравнению с прошлым годом число их выросло", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз
Крымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД
Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымГосавтоинспекция КрымаДмитрий ЛеонтьевНовости КрымаГАИМВД УкраиныПДД (Правила дорожного движения)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы
09:37Стихия в Севастополе валит деревья и останавливает транспорт
09:21Крымский мост – обстановка на утро четверга
09:14Бахчисарай и район частично обесточены
09:1016 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию
08:45Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером
08:24Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
08:21В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
08:03Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье
07:51ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
07:38В Севастополе перекрыт рейд
07:1643 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
06:41Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах
06:04Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
00:01Циклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:33Новое заявление Зеленского и дорогой бензин: главное за день
22:09В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
21:39В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
21:11Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Лента новостейМолния