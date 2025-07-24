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Крымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД

Крымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Крымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД

Почти 11 тысяч преступлений зарегистрировано в Крыму за первые полугодие 2025 года, при этом около 70% из них раскрыты. Об этом сообщает в средупресс-служба... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-24T07:43

2025-07-24T07:43

2025-07-23T23:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч преступлений зарегистрировано в Крыму за первые полугодие 2025 года, при этом около 70% из них раскрыты. Об этом сообщает в средупресс-служба прокуратуры региона.По сравнению с первым полугодием прошлого года жители республики стали на 8,4% реже нарушать закон в общественных местах и почти на 19% – в состоянии опьянения. Число преступлений против несовершеннолетних уменьшилось на 13,7 %, рецидивисты тоже преступали закон реже на 17,6 %.На 21,3% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти на 43% – число изнасилований, на 5% – краж, на 15,2% – грабежей и на 16,3% – угонов. Всего за полугодие произошло 5,2 тысячи преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 55,7 %.При этом органы правоохраны выявили 1818 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1481 факт их сбыта, их раскрываемость – около 70% Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, возросло на 8,3 % – со 108 до 117.В апреле в Крыму фиксировали снижение уровня преступности. При этом число нарушителей ПДД также росло, сообщали ранее в надзорном ведомстве по итогам первых трех месяцев года. В целом Крым и Севастополь вошли в топ-25 российских регионов с низким уровнем преступности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень преступностиАналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте КрымТоп-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

статистика, прокуратура республики крым, крым, общество, новости крыма