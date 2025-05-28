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Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз

Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз

Число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в 100 раз. Это следует из данных, которыми в эфире... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T21:16

2025-05-28T21:16

2025-05-28T21:06

радио "спутник в крыму"

крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в 100 раз. Это следует из данных, которыми в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.Именно благодаря камерам за четыре месяца текущего года количество ДТП, в которых погибли или пострадали люди, было на 100 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, добавил он."И пострадавших у нас меньше тоже на сто", – уточнил Леонтьев.А вот увеличение штрафов на число нарушений автомобилистов в целом по Крыму не повлияло, заметил он."К сожалению, нет. Количество нарушений не снизилось. За четыре месяца вынесено 1,5 миллиона постановлений и взыскано более миллиарда рублей", – сказал Леонтьев.При этом увеличилось число тяжких нарушений, таких как проезд на красный сигнал светофора и выезды на полосу встречного движения в неположенном месте, особенно вне населенных пунктов в районе пешеходных переходов, "что совершенно опасно и запрещено правилами дорожного движения".В результате, согласно статистике, увеличилось число аварий с тяжкими последствиями и жертвами, из-за чего большая часть комплексов – буквально каждый второй – с марта этого года были переведены на режим выявления такого нарушения, как непристегнутый ремень безопасности, сказал Леонтьев.Как объясняют люди, нарушения они допускают, "потому что торопятся", сказал Леонтьев. По его словам, часто это касается туристов, которые спешат, например, на заселение в отели, при этом часто находятся за рулем в состоянии утомления после долгой дороги."У нас многие водители засыпают, и мы их часто предупреждаем, что если нужно остановиться поспать, то у нас много сейчас мест, предусмотренных Минтрансом площадок, где можно отдохнуть", – рассказал Леонтьев.Он призвал гостей полуострова и крымчан быть внимательнее и следить за информацией дорожных знаков, которые, как и камеры фиксации нарушений, устанавливаются исходя из особенностей рельефа, сложности участков дорог и, как следствие, их аварийности."Многим водителям не нравится, что мы поставили комплексы. Но у нас очаги аварийности новые появляются: улучшаются дороги и дорожное покрытие... и начинают появляться ДТП. Сначала это материальный ущерб, а чем дальше, тем хуже. Поэтому когда водитель видит, что здесь не было комплекса, и вот он появился – сразу должен понимать, что на этом перекрестке пострадали либо погибли люди. А ограничение скоростного режима – это уже крайние меры на участке дороги, где нужна профилактика", – сказал Леонтьев.Он подчеркнул, что место установки каждого дорожного комплекса фиксации в Крыму определяется комиссионно.В Крыму, как и по всей России, с 2025 года выросли штрафы для водителей за нарушение ПДД и изменились тарифы ОСАГО. "Скидка" при быстрой уплате штрафов теперь снижена с 50% до 25%, при этом увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. А повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для увеличен с 2,32 до 3,16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменитКак в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 годаНа железнодорожном вокзале Симферополя проверили таксистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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