Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
С 1 сентября водителей в Российской Федерации ждет ряд изменений, связанных с поправками в действующем законодательстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября водителей в Российской Федерации ждет ряд изменений, связанных с поправками в действующем законодательстве. Многие из них незначительны и, по сути, дублируют уже существующие. Однако есть и серьезные повышения штрафов. Например – за нарушение правил перевозки детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Он напомнил, что это важное изменение потому, что скорости даже 40 километров в час достаточно, чтобы ребенок получил серьезные травмы в результате ДТП тогда, когда устройства фиксации либо отсутствуют, либо некачественны.Шапарин отметил, что по статистике за год около 600 тысяч человек по стране ездят непристегнутыми или с нарушениями механизма ремней безопасности. И это, подчеркнул он, только те, кто попадается инспекторам на дороге.Но добавил, что подвижки есть. Так, по его информации, в скором времени повысятся размеры госпошлин на ПТС, СТС, получение водительского удостоверения. А также будет введена 500-рублевая пошлина за оформление диагностической карты.Также гость эфира отметил проблему, которая в данный момент стоит перед специалистами. Это сложность с парковочными местами – она особенно актуальна для больших густонаселенных городских микрорайонов.Ранее заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан рассказал, что наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в КрымуПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать правУстранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в Крыму
автомобиль, дорожное движение, закон и право, антон шапарин
Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября

С 1 сентября резко выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей

21:31 02.09.2025 (обновлено: 21:42 02.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Управление автомобилем
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября водителей в Российской Федерации ждет ряд изменений, связанных с поправками в действующем законодательстве. Многие из них незначительны и, по сути, дублируют уже существующие. Однако есть и серьезные повышения штрафов. Например – за нарушение правил перевозки детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Мы (Национальный автомобильный союз – ред.) предлагали такие автомобили отправлять на штрафстоянку. Но МВД все же пошли по другому пути – резко, жестко повысив штрафы за подобные нарушения", – рассказал эксперт.

Он напомнил, что это важное изменение потому, что скорости даже 40 километров в час достаточно, чтобы ребенок получил серьезные травмы в результате ДТП тогда, когда устройства фиксации либо отсутствуют, либо некачественны.
Шапарин отметил, что по статистике за год около 600 тысяч человек по стране ездят непристегнутыми или с нарушениями механизма ремней безопасности. И это, подчеркнул он, только те, кто попадается инспекторам на дороге.

"У нас серьезные изменения будут только тогда, когда будет принят новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Потому, что сейчас в него вносятся "косметические" изменения", – выразил мнение эксперт.

Но добавил, что подвижки есть. Так, по его информации, в скором времени повысятся размеры госпошлин на ПТС, СТС, получение водительского удостоверения. А также будет введена 500-рублевая пошлина за оформление диагностической карты.
Также гость эфира отметил проблему, которая в данный момент стоит перед специалистами. Это сложность с парковочными местами – она особенно актуальна для больших густонаселенных городских микрорайонов.
Ранее заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан рассказал, что наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе.
Лента новостейМолния