https://crimea.ria.ru/20250826/ustranyat-li-k-1-sentyabrya-defitsit-voditeley-shkolnykh-avtobusov-v-krymu-1148998481.html

Устранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в Крыму

Устранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Устранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в Крыму

В Крыму есть дефицит водителей школьных автобусов из-за ряда требований к тем, кто претендует на эту должность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T20:48

2025-08-26T20:48

2025-08-26T19:52

радио "спутник в крыму"

госавтоинспекция крыма

школа

учебный год

крым

безопасность

автобус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110473/18/1104731875_0:2:601:340_1920x0_80_0_0_2b1f493a61cbe8c3a3820341a64b1086.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму есть дефицит водителей школьных автобусов из-за ряда требований к тем, кто претендует на эту должность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан.По его словам, ГАИ осуществляет контроль за водительским составом в штате школ, проверяют необходимый стаж, а также перечень ранее совершенных нарушений."Чтобы минимизировано было количество нарушений, в любом случае имеют нарушения водители, тот же скоростной режим, но мы должны для себя понимать, что этот водительский состав соблюдает правила дорожного движения и ранее по грубым нарушением он никогда к ответственности не привлекался", – сказал Добровичан.Заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым подчеркнул, что особое внимание обращают на отсутствие лишений водительских прав по статьям, включающими в себя вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.По его словам, на сегодняшний день в Крыму порядка 547 школьных автобусов обслуживаются водительским составом, включенным в штат учебных заведений."Сотрудниками госавтоинспекции проведен был визуальный осмотр транспорта, который прошел технический осмотр, получил диагностическую карту о том, что транспортное средство технически исправно и может эксплуатироваться на протяжении полугодия и может осуществлять безопасные перевозки школьников", – рассказал Добровичан о контроле за этими автобусами со стороны ГАИ.И подчеркнул, что при этом любая экскурсионная поездка с детьми и ее маршрут должны быть согласованы с автоинспекцией."Любой маршрут, который будет предоставлен госавтоинспекцией, должен быть нами обследован, проверен, чтобы на маршрутах следования автобуса не проводились дорожные работы, чтобы не было никаких аварийных мест. Тогда, при наличии соответствующих документов у перевозчика, даем возможность осуществлять перевозку", – объяснил гость эфира.По словам Добровичана, если в поездке участвуют два и более автобуса, подается заявка на сопровождение таких автобусов госавтоинспекцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, школа, учебный год, крым, безопасность, автобус