Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
Верховный суд признал законной практику лишения автомобильных водительских прав за пьяное управление электросамокатом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на
2025-08-26T20:05
2025-08-26T20:05
электросамокаты
новости
закон и право
безопасность
дорожное движение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118633976_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e81606548d8532fd1fbdd504efc69732.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд признал законной практику лишения автомобильных водительских прав за пьяное управление электросамокатом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Верховного суда РФ.Уточняется, то прецедентом стало дело жителя Воронежской области, который ехал ночью по одному из поселков в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. За пьяную езду суд лишил самокатчика прав на год и 10 месяцев со штрафонм в 30 тысяч рублей. Оспаривая это решение, он дошел до Верховного суда, но тот признал его законным.Суд также указывает, что самокат автора жалобы по техническим характеристикам относится к транспортным средствам, право управления которым должно быть подтверждено водительским удостоверением соответствующей категории.С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав, соответствующий законопроект ранее подготовил Минфин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в КрымуВ Крыму выявили 21 школьника за рулем без правЛишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд признал законной практику лишения автомобильных водительских прав за пьяное управление электросамокатом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Верховного суда РФ.
Уточняется, то прецедентом стало дело жителя Воронежской области, который ехал ночью по одному из поселков в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. За пьяную езду суд лишил самокатчика прав на год и 10 месяцев со штрафонм в 30 тысяч рублей. Оспаривая это решение, он дошел до Верховного суда, но тот признал его законным.
"В соответствии с Правилами дорожного движения транспортным средством признается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Таким образом, электросамокат является транспортным средством", – пояснили такое решение в суде.
Суд также указывает, что самокат автора жалобы по техническим характеристикам относится к транспортным средствам, право управления которым должно быть подтверждено водительским удостоверением соответствующей категории.
С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав, соответствующий законопроект ранее подготовил Минфин.
