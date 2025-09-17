https://crimea.ria.ru/20250917/kak-v-krymu-budut-rabotat-kamery-na-proverku-osago--1149512229.html

Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Камеры на проверку наличия ОСАГО в Крыму с 1 ноября начнут работать в тестовом режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.По его словам, данная программа "только начинает работать в тестовом режиме в регионах".Он уточнил, что вопрос синхронизации данных является едва ли не самым важным, поскольку штраф должен выноситься своевременно, а в Крыму действует целый ряд страховых компаний, которых на материковой части России нет."Они только у нас в Крыму, поэтому посмотрим, как база РСА будет работать с нашей базой, синхронизироваться, дабы избежать большого обращения граждан в том числе, что машина застрахованная, а мы выносим штраф", – пояснил Леонтьев.В таком тестовом режиме пока нарушителям штрафов за отсутствие ОСАГО выносить не будут. При этом будут наблюдать и анализировать те результаты, которые даст тестирование новой программы фиксации правонарушений на дорогах в других регионах страны, сказал он.Основной же задачей МВД в Крыму было и остается предотвращать и пресекать на автодорогах правонарушения, которые непосредственно влияют на аварийность, "и полис ОСАГО к этой категории не относится", сказал Леонтьев.Предыстория вопросаНакануне РИА Новости опубликовали материал с комментарием эксперта "Народного фронта" и автоюриста о том, что с 1 ноября в России дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО, после чего так же автоматически нарушителям будут приходить штрафы. Дата 1 ноября 2025 года фигурирует в нормативно-правовых актах, касающихся мер борьбы с водителями-нарушителями. Это крайняя дата для исполнения одного из майских поручений президента РФ Владимира Путина – принять дополнительные меры в отношении владельцев автомобилей, разъезжающих без полиса ОСАГО.При этом о начале фиксации автомобилей без полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Российском союзе автостраховщиков предупреждали еще в 2023 году. В 2024-м сообщалось о старте соответствующих экспериментов в регионах РФ в марте 2025 года, а позже сроки сдвинулись на конец июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового Крымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДД Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей

