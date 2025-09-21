https://crimea.ria.ru/20250921/novosti-svo-boytsy-vs-rf-zanyali-novye-rubezhi-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149601235.html
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ...
2025-09-21T14:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ потеряли более 1500 боевиков. Такие данные приведены в сводке Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ поражены в районах четырех населенных пунктов. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих.Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 45 украинских боевиков.Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ потеряли более 1500 боевиков. Такие данные приведены в сводке Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ поражены в районах четырех населенных пунктов. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих.
Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 45 украинских боевиков.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
