Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области

Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области

Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ... РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T14:44

2025-09-21T14:44

2025-09-21T14:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ потеряли более 1500 боевиков. Такие данные приведены в сводке Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ поражены в районах четырех населенных пунктов. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих.Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 45 украинских боевиков.Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ16 беспилотников сбили над Крымом и Черным моремРоссийские военные освободили Березовое в Днепропетровской области

Новости

