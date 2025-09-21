Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/novosti-svo-boytsy-vs-rf-zanyali-novye-rubezhi-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149601235.html
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T14:44
2025-09-21T14:21
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ потеряли более 1500 боевиков. Такие данные приведены в сводке Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ поражены в районах четырех населенных пунктов. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих.Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 45 украинских боевиков.Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ16 беспилотников сбили над Крымом и Черным моремРоссийские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области

Новости СВО – новые рубежи в Днепропетровской области заняли российские военные

14:44 21.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Армия России заняла новые рубежи и позиции по переднему краю в Днепропетровской области и улучшила тактическое положение в ДНР. За сутки формирования ВСУ потеряли более 1500 боевиков. Такие данные приведены в сводке Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ поражены в районах четырех населенных пунктов. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих.
Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 45 украинских боевиков.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
14:44Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
11:41"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
11:11Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
10:42Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:10Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
09:11Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции
08:43Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
08:24В Новосибирской области рухнуло здание школы
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
07:43Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
Лента новостейМолния