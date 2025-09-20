Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/rossiyskie-voennye-osvobodili-berezovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149578608.html
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T12:10
2025-09-20T12:13
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_27cb0c7a27f91c9f500d04746eefb9fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
днепропетровская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e107703712d2789ecf8a320e62c4475a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области

Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области - Минобороны

12:10 20.09.2025 (обновлено: 12:13 20.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган"
Работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
 
Министерство обороны РФНовости СВОДнепропетровская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
12:10Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
11:36В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
11:10Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
10:40Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
10:18Крымский мост сейчас - очередь начала расти
10:04В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
09:57Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране
09:37Дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
09:10Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
08:48Атака ВСУ на Крым: 30 дронов сбиты над полуостровом и у его берегов
08:32Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено после непогоды
08:12Рейд в Севастополе перекрыт
08:03Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы
07:41В Крыму оценили инициативу по замене "ветхого флота" до 2030 года
07:06Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубин
00:01В Крыму в субботу снова потеплеет
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
23:46Пять беспилотников сбили над Крымом
22:43Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день
Лента новостейМолния