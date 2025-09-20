https://crimea.ria.ru/20250920/rossiyskie-voennye-osvobodili-berezovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149578608.html

Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области

Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине

министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости