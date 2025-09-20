https://crimea.ria.ru/20250920/rossiyskie-voennye-osvobodili-berezovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149578608.html
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T12:10
2025-09-20T12:10
2025-09-20T12:13
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_27cb0c7a27f91c9f500d04746eefb9fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
днепропетровская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e107703712d2789ecf8a320e62c4475a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области - Минобороны
12:10 20.09.2025 (обновлено: 12:13 20.09.2025)