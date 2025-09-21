https://crimea.ria.ru/20250921/kogda-zhdat-poslednego-v-etom-godu-solnechnogo-zatmeniya-1149588653.html
Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
В воскресенье, 21 сентября, жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T08:43
2025-09-21T08:43
2025-09-21T08:12
земля
солнце
затмение
космос
новости
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125076361_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_872a6a23ca5b98f8a1ccbab3af23cf6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 21 сентября, жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, как отмечают эксперты, подавляющая часть населения Земли не смогут увидеть этого явления, потому что тень Луны нельзя будет наблюдать ни на одном из континентов за исключением узкой полосы на восточном побережье Австралии и Антарктиды. Но в Новой Зеландии и на ряде окружающих ее небольших островов затмение будет видно хорошо.Также в Лаборатории уточнили, что в Антарктиде лунная тень пройдет мимо станций Мирный и Восток.Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.7 сентября жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США хотят построить ядерный реактор на ЛунеКрымский астроном открыл межзвездную кометуХорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125076361_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4acfa3c4ae8e82668a3bf4e7fd8bb98.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, солнце, затмение, космос, новости, астрономия
Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
Солнечное затмение произойдет на Земле 21 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 21 сентября, жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Второе и последнее в этом году солнечное затмение произойдет на Земле 21 сентября 2025 года. Луна, которая еще совсем недавно во время полнолуния прошла в тени Земли, создав на небе исключительно красивое полное лунное затмение, совершила за две прошедшие недели половину оборота и теперь пройдет уже между Землей и Солнцем. Максимальное перекрытие Солнца Луной будет наблюдаться примерно в 22:43 по московскому времени", – сказано в сообщении.
При этом, как отмечают эксперты, подавляющая часть населения Земли не смогут увидеть этого явления, потому что тень Луны нельзя будет наблюдать ни на одном из континентов за исключением узкой полосы на восточном побережье Австралии и Антарктиды. Но в Новой Зеландии и на ряде окружающих ее небольших островов затмение будет видно хорошо.
"Второй негативный факт о затмении состоит в том, что оно будет не полным, а частным. В максимуме будет закрыто около 80-90% размера Солнца, что, хотя и довольно много, не позволит увидеть, как день превращается в ночь и наблюдать солнечную корону – то, ради чего на затмения съезжаются ученые и любители астрономии со всего мира", – объяснили специалисты.
Также в Лаборатории уточнили, что в Антарктиде лунная тень пройдет мимо станций Мирный и Восток.
Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.
7 сентября жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: