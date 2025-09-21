https://crimea.ria.ru/20250921/kogda-zhdat-poslednego-v-etom-godu-solnechnogo-zatmeniya-1149588653.html

Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения

Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения

В воскресенье, 21 сентября, жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 21 сентября, жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, как отмечают эксперты, подавляющая часть населения Земли не смогут увидеть этого явления, потому что тень Луны нельзя будет наблюдать ни на одном из континентов за исключением узкой полосы на восточном побережье Австралии и Антарктиды. Но в Новой Зеландии и на ряде окружающих ее небольших островов затмение будет видно хорошо.Также в Лаборатории уточнили, что в Антарктиде лунная тень пройдет мимо станций Мирный и Восток.Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.7 сентября жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США хотят построить ядерный реактор на ЛунеКрымский астроном открыл межзвездную кометуХорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли

