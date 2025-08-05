США хотят построить ядерный реактор на Луне
В НАСА заявили о планах построить на Луне ядерный реактор
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРадиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луны
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ядерный реактор может появиться на Луне в рамках создания американской лунной базы. Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи, пишет РИА Новости.
"Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи.
Ранее газета Politico сообщила, что НАСА на этой неделе планирует запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.
В апреле президент России Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.
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