https://crimea.ria.ru/20250805/ssha-khotyat-postroit-yadernyy-reaktor-na-lune-1148513457.html

США хотят построить ядерный реактор на Луне

США хотят построить ядерный реактор на Луне - РИА Новости Крым, 05.08.2025

США хотят построить ядерный реактор на Луне

Ядерный реактор может появиться на Луне в рамках создания американской лунной базы. Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T20:56

2025-08-05T20:56

2025-08-05T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ядерный реактор может появиться на Луне в рамках создания американской лунной базы. Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи, пишет РИА Новости.Ранее газета Politico сообщила, что НАСА на этой неделе планирует запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.В апреле президент России Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станцийЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииРоссия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами

https://crimea.ria.ru/20250412/putin-nazval-osvoenie-vselennoy-sferoy-konkurentsii-1145616199.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, луна, сша, космос, новости, в мире, ядерная энергетика