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США хотят построить ядерный реактор на Луне - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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США хотят построить ядерный реактор на Луне
США хотят построить ядерный реактор на Луне - РИА Новости Крым, 05.08.2025
США хотят построить ядерный реактор на Луне
Ядерный реактор может появиться на Луне в рамках создания американской лунной базы. Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ядерный реактор может появиться на Луне в рамках создания американской лунной базы. Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи, пишет РИА Новости.Ранее газета Politico сообщила, что НАСА на этой неделе планирует запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.В апреле президент России Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станцийЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииРоссия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
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наса, луна, сша, космос, новости, в мире, ядерная энергетика
США хотят построить ядерный реактор на Луне

В НАСА заявили о планах построить на Луне ядерный реактор

20:56 05.08.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРадиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луны
Радиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луны - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Ядерный реактор может появиться на Луне в рамках создания американской лунной базы. Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи, пишет РИА Новости.
"Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи.
Ранее газета Politico сообщила, что НАСА на этой неделе планирует запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.
В апреле президент России Владимир Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.
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