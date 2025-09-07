https://crimea.ria.ru/20250907/zatmenie-luny--kogda-smotret-na-nebo-v-krymu-1149269418.html
Затмение Луны – когда смотреть на небо в Крыму
Жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T13:12
2025-09-07T13:12
2025-09-07T13:12
затмение
луна
космос
астрономия
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Полная фаза затмения, по данным ученых продлится 1 час 23 минуты с 20:30 до 21:53 по Москве. При этом, как сообщал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров, в Крыму максимальная фаза ожидается в 21:12.Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. Высота Луны над горизонтом позволит свободно наблюдать ее даже в больших городах над крышами домов.Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета – от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснял ранее Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымский астроном открыл межзвездную кометуСША хотят построить ядерный реактор на Луне
космос
крым
затмение, луна, космос, астрономия, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Сегодня вечером между 19:27 и 22:56 по московскому времени над территорией России будет наблюдаться полное лунное затмение: явление, при котором Земля перекрывает падающий на Луну солнечный свет. Для наблюдателя на поверхности Луны в этот момент происходит затмение Солнца", – сказано в Telegram-канале Лаборатории.
Полная фаза затмения, по данным ученых продлится 1 час 23 минуты с 20:30 до 21:53 по Москве. При этом, как сообщал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров, в Крыму максимальная фаза ожидается в 21:12.
Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. Высота Луны над горизонтом позволит свободно наблюдать ее даже в больших городах над крышами домов.
"В южных регионах страны условия для наблюдения будут еще лучше", – обещают ученые.
Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки
красного цвета – от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснял ранее Назаров.
