Затмение Луны – когда смотреть на небо в Крыму

Затмение Луны – когда смотреть на небо в Крыму - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Затмение Луны – когда смотреть на небо в Крыму

Жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Полная фаза затмения, по данным ученых продлится 1 час 23 минуты с 20:30 до 21:53 по Москве. При этом, как сообщал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров, в Крыму максимальная фаза ожидается в 21:12.Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. Высота Луны над горизонтом позволит свободно наблюдать ее даже в больших городах над крышами домов.Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета – от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснял ранее Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымский астроном открыл межзвездную кометуСША хотят построить ядерный реактор на Луне

