В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
19.09.2025
2025-09-19T19:20
2025-09-19T19:20
2025-09-19T19:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы подтопления ряда многоквартирных домов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным Гоцанюка, в ряде многоквартирных домов люди обратились с жалобами на протекающую кровлю.Он поручил министерству ЖКХ, муниципалитетам и Фонду капремонта в кратчайшие сроки провести обследование всех проблемных объектов, зафиксировать повреждения и представить отчеты уже 20 сентября. По данным Гоцанюка, фонду капремонта предстоит проинспектировать 111 объектов, в первую очередь кровли, на которых ранее проводились работы.По данным "Крымэнерго", в течение дня перебои в электроснабжении наблюдались в Гурзуфе, Массандре, Заозерном, в селах Журавки, Изобильное, Жемчужина Крыма, Первомайское, Садовое Кировского района, в Береговом и Степном под Феодосией, в Николаевке, Партизанском, Пожарском, Лекарственном и Каштановом в Симферопольском районе, в Победном, Дорожном, Новой Жизни, Целинное, Томашовка Джанкойского района, в селах Вишневое, Белая Скала, Яблочное, Мироновка в Белогорском районе, в Судаке, селах Дачное, Лесное, Солнечной долине и по ряду адресов в Симферополе. В Крыму за минувшие сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за суткиФеодосия обесточена из-за аварииВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
В Крыму шторм оставил без света 900 абонентов и подтопил многоэтажки - власти
19:20 19.09.2025 (обновлено: 19:36 19.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы подтопления ряда многоквартирных домов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В настоящее время требуется восстановить электроснабжение у около 900 абонентов. Минтопэнерго Крыма поручено полностью восстановить электроснабжение до 24:00 текущего дня", - написал он в Telegram.
Кроме того, по данным Гоцанюка, в ряде многоквартирных домов люди обратились с жалобами на протекающую кровлю.
"От жителей многоквартирных домов ряда населенных пунктов, где ведутся работы по ремонту кровель, поступили обращения с жалобами на подтекание. Управляющим компаниям совместно с администрациями городов и районов поручено провести обследования, устранить течи и ликвидировать подтопления", - акцентировал глава крымского правительства.
Он поручил министерству ЖКХ, муниципалитетам и Фонду капремонта в кратчайшие сроки провести обследование всех проблемных объектов, зафиксировать повреждения и представить отчеты уже 20 сентября. По данным Гоцанюка, фонду капремонта предстоит проинспектировать 111 объектов, в первую очередь кровли, на которых ранее проводились работы.
"В социальных объектах – школах, детских садах, ФАПах и амбулаториях – замечания должны быть устранены до конца завтрашнего дня. Ремонтные работы в школах и детских садах необходимо завершить до 20-го сентября включительно", - указал он.
По данным "Крымэнерго", в течение дня перебои в электроснабжении наблюдались в Гурзуфе, Массандре, Заозерном, в селах Журавки, Изобильное, Жемчужина Крыма, Первомайское, Садовое Кировского района, в Береговом и Степном под Феодосией, в Николаевке, Партизанском, Пожарском, Лекарственном и Каштановом в Симферопольском районе, в Победном, Дорожном, Новой Жизни, Целинное, Томашовка Джанкойского района, в селах Вишневое, Белая Скала, Яблочное, Мироновка в Белогорском районе, в Судаке, селах Дачное, Лесное, Солнечной долине и по ряду адресов в Симферополе.
В Крыму за минувшие сутки выпало до 70 миллиметров осадков
, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
