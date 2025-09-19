https://crimea.ria.ru/20250919/v-krymu-posle-shtorma-bez-sveta-ostayutsya-900-abonentov-1149571926.html

В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов

Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы подтопления ряда многоквартирных домов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным Гоцанюка, в ряде многоквартирных домов люди обратились с жалобами на протекающую кровлю.Он поручил министерству ЖКХ, муниципалитетам и Фонду капремонта в кратчайшие сроки провести обследование всех проблемных объектов, зафиксировать повреждения и представить отчеты уже 20 сентября. По данным Гоцанюка, фонду капремонта предстоит проинспектировать 111 объектов, в первую очередь кровли, на которых ранее проводились работы.По данным "Крымэнерго", в течение дня перебои в электроснабжении наблюдались в Гурзуфе, Массандре, Заозерном, в селах Журавки, Изобильное, Жемчужина Крыма, Первомайское, Садовое Кировского района, в Береговом и Степном под Феодосией, в Николаевке, Партизанском, Пожарском, Лекарственном и Каштановом в Симферопольском районе, в Победном, Дорожном, Новой Жизни, Целинное, Томашовка Джанкойского района, в селах Вишневое, Белая Скала, Яблочное, Мироновка в Белогорском районе, в Судаке, селах Дачное, Лесное, Солнечной долине и по ряду адресов в Симферополе. В Крыму за минувшие сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за суткиФеодосия обесточена из-за аварииВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО

