В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/v-krymu-posle-shtorma-bez-sveta-ostayutsya-900-abonentov-1149571926.html
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов - РИА Новости Крым, 19.09.2025
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T19:20
2025-09-19T19:36
крым
штормовое предупреждение
шторм
крымская погода
погода в крыму
юрий гоцанюк
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110806/47/1108064702_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_08734aeb141933eda121eaf0d961432b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы подтопления ряда многоквартирных домов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным Гоцанюка, в ряде многоквартирных домов люди обратились с жалобами на протекающую кровлю.Он поручил министерству ЖКХ, муниципалитетам и Фонду капремонта в кратчайшие сроки провести обследование всех проблемных объектов, зафиксировать повреждения и представить отчеты уже 20 сентября. По данным Гоцанюка, фонду капремонта предстоит проинспектировать 111 объектов, в первую очередь кровли, на которых ранее проводились работы.По данным "Крымэнерго", в течение дня перебои в электроснабжении наблюдались в Гурзуфе, Массандре, Заозерном, в селах Журавки, Изобильное, Жемчужина Крыма, Первомайское, Садовое Кировского района, в Береговом и Степном под Феодосией, в Николаевке, Партизанском, Пожарском, Лекарственном и Каштановом в Симферопольском районе, в Победном, Дорожном, Новой Жизни, Целинное, Томашовка Джанкойского района, в селах Вишневое, Белая Скала, Яблочное, Мироновка в Белогорском районе, в Судаке, селах Дачное, Лесное, Солнечной долине и по ряду адресов в Симферополе. В Крыму за минувшие сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
крым, штормовое предупреждение, шторм, крымская погода, погода в крыму, юрий гоцанюк, новости крыма
В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов

В Крыму шторм оставил без света 900 абонентов и подтопил многоэтажки - власти

19:20 19.09.2025 (обновлено: 19:36 19.09.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЛюди во время отключения света
Люди во время отключения света - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Порядка 900 абонентов по всему Крыму до сих пор остаются без электроснабжения после шторма, который обрушился на полуостров в четверг. Кроме того, зафиксированы подтопления ряда многоквартирных домов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В настоящее время требуется восстановить электроснабжение у около 900 абонентов. Минтопэнерго Крыма поручено полностью восстановить электроснабжение до 24:00 текущего дня", - написал он в Telegram.
Кроме того, по данным Гоцанюка, в ряде многоквартирных домов люди обратились с жалобами на протекающую кровлю.
"От жителей многоквартирных домов ряда населенных пунктов, где ведутся работы по ремонту кровель, поступили обращения с жалобами на подтекание. Управляющим компаниям совместно с администрациями городов и районов поручено провести обследования, устранить течи и ликвидировать подтопления", - акцентировал глава крымского правительства.
Он поручил министерству ЖКХ, муниципалитетам и Фонду капремонта в кратчайшие сроки провести обследование всех проблемных объектов, зафиксировать повреждения и представить отчеты уже 20 сентября. По данным Гоцанюка, фонду капремонта предстоит проинспектировать 111 объектов, в первую очередь кровли, на которых ранее проводились работы.
"В социальных объектах – школах, детских садах, ФАПах и амбулаториях – замечания должны быть устранены до конца завтрашнего дня. Ремонтные работы в школах и детских садах необходимо завершить до 20-го сентября включительно", - указал он.
По данным "Крымэнерго", в течение дня перебои в электроснабжении наблюдались в Гурзуфе, Массандре, Заозерном, в селах Журавки, Изобильное, Жемчужина Крыма, Первомайское, Садовое Кировского района, в Береговом и Степном под Феодосией, в Николаевке, Партизанском, Пожарском, Лекарственном и Каштановом в Симферопольском районе, в Победном, Дорожном, Новой Жизни, Целинное, Томашовка Джанкойского района, в селах Вишневое, Белая Скала, Яблочное, Мироновка в Белогорском районе, в Судаке, селах Дачное, Лесное, Солнечной долине и по ряду адресов в Симферополе.
В Крыму за минувшие сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
Феодосия обесточена из-за аварии
В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
 
КрымШтормовое предупреждениеШтормКрымская погодаПогода в КрымуЮрий ГоцанюкНовости Крыма
 
