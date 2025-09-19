Феодосия обесточена из-за аварии

https://crimea.ria.ru/20250919/feodosiya-obestochena-iz-za-avarii-1149555311.html
Феодосия и два прилегающих села частичны обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
2025-09-19T11:56
2025-09-19T11:56
2025-09-19T11:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Феодосия и два прилегающих села частичны обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, аварийные бригады работают на месте, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Пять крупных аварий по электроснабжению из-за ночного шторма ранее были зафиксированы в Ялте. Как сообщал утром в четверг заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко, происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения из-за непогоды, ликвидировали в разных частях полуострова и пока остаются такие регионы, где работают бригад "Крымэнерго" продолжаются, массовых отключений на сегодняшнее утро.На предприятии "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодыСамые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл штормМассовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаБахчисарай и район частично обесточены
