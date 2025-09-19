Рейтинг@Mail.ru
Феодосия обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/feodosiya-obestochena-iz-za-avarii-1149555311.html
Феодосия обесточена из-за аварии
Феодосия обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Феодосия обесточена из-за аварии
Феодосия и два прилегающих села частичны обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T11:56
2025-09-19T11:50
гуп рк "крымэнерго"
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963437_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_0618a51eab31059f006ca9383412a124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Феодосия и два прилегающих села частичны обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, аварийные бригады работают на месте, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Пять крупных аварий по электроснабжению из-за ночного шторма ранее были зафиксированы в Ялте. Как сообщал утром в четверг заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко, происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения из-за непогоды, ликвидировали в разных частях полуострова и пока остаются такие регионы, где работают бригад "Крымэнерго" продолжаются, массовых отключений на сегодняшнее утро.На предприятии "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодыСамые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл штормМассовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаБахчисарай и район частично обесточены
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963437_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ac4dd0597461c70c666a19515c602d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", феодосия, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма
Феодосия обесточена из-за аварии

"Крымэнерго": Феодосия частично обесточена из-за аварии

11:56 19.09.2025
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Феодосия и два прилегающих села частичны обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Населенные пункты Феодосия (частично), Береговое, Степное", – перечислили на предприятии обесточенные населенные пункты.
По данным компании, аварийные бригады работают на месте, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Пять крупных аварий по электроснабжению из-за ночного шторма ранее были зафиксированы в Ялте. Как сообщал утром в четверг заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко, происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения из-за непогоды, ликвидировали в разных частях полуострова и пока остаются такие регионы, где работают бригад "Крымэнерго" продолжаются, массовых отключений на сегодняшнее утро.На предприятии "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма
Бахчисарай и район частично обесточены
 
ГУП РК "Крымэнерго"ФеодосияОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
12:08Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
11:56Феодосия обесточена из-за аварии
11:46В Севастополе частично открыли рейд
11:41Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
11:34Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения
11:19БПЛА в Польше и преступления ВСУ: Захарова обвинила Запад в лицемерии
10:48В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
10:151,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга 0:39
09:58На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Лента новостейМолния