https://crimea.ria.ru/20250917/v-krym-ne-pustili-27-korov-bez-dokumentov--1149481427.html
В Крым не пустили 27 коров без документов
В Крым не пустили 27 коров без документов - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Крым не пустили 27 коров без документов
В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T06:41
2025-09-17T06:41
2025-09-17T06:41
животные
россельхознадзор
крым
херсонская область
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149479727_0:97:1030:676_1920x0_80_0_0_34562b77e7b375fad4262d2c9b8f245a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации ведомства, попытка ввоза в Крым 27-ми голов крупного рогатого скота с территории Херсонской области была пресечена 11 сентября на трассе Симферополь – Алушта – Ялта (территория Джанкойского района).Для защиты населения от эпизоотических угроз перевозчику было вручено требование о немедленном возврате животных и постановке на карантин, добавили в Россельхознадзоре."Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку в Херсонской области для идентификации и проведения комплекса эпизоотических мероприятий", – уточнили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может производить в пять раз больше молока и мясаРоссельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149479727_1:0:1030:772_1920x0_80_0_0_e4f326f537131decce7c741e6df53f74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, россельхознадзор, крым, херсонская область, безопасность, новости крыма
В Крым не пустили 27 коров без документов
В Крым из Херсонской области не пустили 27 коров без ветеринарных документов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
По информации ведомства, попытка ввоза в Крым 27-ми голов крупного рогатого скота с территории Херсонской области была пресечена 11 сентября на трассе Симферополь – Алушта – Ялта (территория Джанкойского района).
"В ходе досмотра и документарного контроля было установлено, что животные не идентифицированы, ветеринарные сопроводительные документы у перевозчика отсутствуют, что является нарушением требований законодательства в области ветеринарии при перемещении животных", – сказано в сообщении.
Для защиты населения от эпизоотических угроз перевозчику было вручено требование о немедленном возврате животных и постановке на карантин, добавили в Россельхознадзоре.
"Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку в Херсонской области для идентификации и проведения комплекса эпизоотических мероприятий", – уточнили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: