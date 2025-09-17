Рейтинг@Mail.ru
В Крым не пустили 27 коров без документов - РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250917/v-krym-ne-pustili-27-korov-bez-dokumentov--1149481427.html
В Крым не пустили 27 коров без документов
В Крым не пустили 27 коров без документов - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Крым не пустили 27 коров без документов
В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную... РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации ведомства, попытка ввоза в Крым 27-ми голов крупного рогатого скота с территории Херсонской области была пресечена 11 сентября на трассе Симферополь – Алушта – Ялта (территория Джанкойского района).Для защиты населения от эпизоотических угроз перевозчику было вручено требование о немедленном возврате животных и постановке на карантин, добавили в Россельхознадзоре."Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку в Херсонской области для идентификации и проведения комплекса эпизоотических мероприятий", – уточнили в сообщении.
животные, россельхознадзор, крым, херсонская область, безопасность, новости крыма
В Крым не пустили 27 коров без документов

В Крым из Херсонской области не пустили 27 коров без ветеринарных документов

06:41 17.09.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораВ Крым не пустили почти три десятка коров без документов
В Крым не пустили почти три десятка коров без документов
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
По информации ведомства, попытка ввоза в Крым 27-ми голов крупного рогатого скота с территории Херсонской области была пресечена 11 сентября на трассе Симферополь – Алушта – Ялта (территория Джанкойского района).
"В ходе досмотра и документарного контроля было установлено, что животные не идентифицированы, ветеринарные сопроводительные документы у перевозчика отсутствуют, что является нарушением требований законодательства в области ветеринарии при перемещении животных", – сказано в сообщении.
Для защиты населения от эпизоотических угроз перевозчику было вручено требование о немедленном возврате животных и постановке на карантин, добавили в Россельхознадзоре.
"Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку в Херсонской области для идентификации и проведения комплекса эпизоотических мероприятий", – уточнили в сообщении.
ЖивотныеРоссельхознадзорКрымХерсонская областьБезопасностьНовости Крыма
 
