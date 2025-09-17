https://crimea.ria.ru/20250917/v-krym-ne-pustili-27-korov-bez-dokumentov--1149481427.html

В Крым не пустили 27 коров без документов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти почти три десятка коров без ветеринарных документов. Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации ведомства, попытка ввоза в Крым 27-ми голов крупного рогатого скота с территории Херсонской области была пресечена 11 сентября на трассе Симферополь – Алушта – Ялта (территория Джанкойского района).Для защиты населения от эпизоотических угроз перевозчику было вручено требование о немедленном возврате животных и постановке на карантин, добавили в Россельхознадзоре."Крупный рогатый скот доставлен на специализированную карантинную площадку в Херсонской области для идентификации и проведения комплекса эпизоотических мероприятий", – уточнили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может производить в пять раз больше молока и мясаРоссельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву

