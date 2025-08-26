https://crimea.ria.ru/20250826/rosselkhoznadzor-smozhet-sledit-za-zhivotnymi-s-dronov-1148979338.html
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов
Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T08:53
сельское хозяйство
беспилотник (бпла, дрон)
животноводство
мбанзани росси ласкони
россельхознадзор
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг– РИА Новости Крым. Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2025 года вступают в силу нововведения в рамках государственного ветеринарного надзора."В частности, они касаются использования беспилотных авиасистем и получаемых с их помощью пространственных данных при проведении контрольных мероприятий в рамках госветнадзора. Меры направлены на повышение эффективности и оперативности проведения проверок, что позволит уменьшить число случаев заболеваемости сельскохозяйственных животных заразными болезнями", - говорится в сообщении.Плановые контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться со следующей периодичностью: категория чрезвычайно высокого риска –дважды в год; категория высокого риска – в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", уточнили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградниковБолее 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерномВ Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов
сельское хозяйство, беспилотник (бпла, дрон), животноводство, мбанзани росси ласкони, россельхознадзор, новости
