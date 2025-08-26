https://crimea.ria.ru/20250826/rosselkhoznadzor-smozhet-sledit-za-zhivotnymi-s-dronov-1148979338.html

Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов

Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов

Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T08:53

2025-08-26T08:53

2025-08-26T08:53

сельское хозяйство

беспилотник (бпла, дрон)

животноводство

мбанзани росси ласкони

россельхознадзор

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123152065_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4addb2bcc9e25b27f2dab1b825aa9809.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг– РИА Новости Крым. Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2025 года вступают в силу нововведения в рамках государственного ветеринарного надзора."В частности, они касаются использования беспилотных авиасистем и получаемых с их помощью пространственных данных при проведении контрольных мероприятий в рамках госветнадзора. Меры направлены на повышение эффективности и оперативности проведения проверок, что позволит уменьшить число случаев заболеваемости сельскохозяйственных животных заразными болезнями", - говорится в сообщении.Плановые контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться со следующей периодичностью: категория чрезвычайно высокого риска –дважды в год; категория высокого риска – в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", уточнили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградниковБолее 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерномВ Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, беспилотник (бпла, дрон), животноводство, мбанзани росси ласкони, россельхознадзор, новости