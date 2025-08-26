Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов
Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T08:53
2025-08-26T08:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг– РИА Новости Крым. Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2025 года вступают в силу нововведения в рамках государственного ветеринарного надзора."В частности, они касаются использования беспилотных авиасистем и получаемых с их помощью пространственных данных при проведении контрольных мероприятий в рамках госветнадзора. Меры направлены на повышение эффективности и оперативности проведения проверок, что позволит уменьшить число случаев заболеваемости сельскохозяйственных животных заразными болезнями", - говорится в сообщении.Плановые контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться со следующей периодичностью: категория чрезвычайно высокого риска –дважды в год; категория высокого риска – в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", уточнили в пресс-службе.
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов

Россельхознадзор будет использовать беспилотники при осуществлении ветеринарного надзора

08:53 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг– РИА Новости Крым. Теперь при осуществлении надзора за животными Россельхознадзор будет использовать беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2025 года вступают в силу нововведения в рамках государственного ветеринарного надзора.
"В частности, они касаются использования беспилотных авиасистем и получаемых с их помощью пространственных данных при проведении контрольных мероприятий в рамках госветнадзора. Меры направлены на повышение эффективности и оперативности проведения проверок, что позволит уменьшить число случаев заболеваемости сельскохозяйственных животных заразными болезнями", - говорится в сообщении.
Плановые контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться со следующей периодичностью: категория чрезвычайно высокого риска –дважды в год; категория высокого риска – в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", уточнили в пресс-службе.
