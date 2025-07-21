https://crimea.ria.ru/20250721/bolee-60-krymskoy-pshenitsy-priznano-prodovolstvennym-zernom-1148033132.html

Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном

Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном

В Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса. Об этом во время... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T09:06

2025-07-21T09:06

2025-07-21T09:26

зерно

урожай зерновых культур

урожай в крыму

ход уборочной кампании в крыму

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новости крыма

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он добавил, что такая пшеница пригодна для использования в хлебопекарной промышленности и соответствует требованиям. Несмотря на неблагоприятные климатические условия осенью 2024 года и весной 2025-го, аграрии Крыма получили урожай достойного качества.Параллельно с этим ведомство осуществляет фитосанитарный контроль зерна, поступающего из новых регионов. По данным управления, в первом полугодии 2025 года из Херсонской и Запорожской областей в Крым поступило свыше 200 тысяч тонн зерновой продукции.Вся партия прошла карантинную сертификацию, подчеркивает руководитель регионального управления Россельхознадзора. Это стало возможным благодаря усиленному контролю на пунктах пропуска и совместной работе с Пограничным управлением ФСБ России.Ранее сообщалось, что несмотря на засуху и заморозки, ожидаемый урожай зерна в этом году – не менее 1,1 млн тонн. В общей сложности в Крыму уборке подлежит 754,9 тысяч га, из которых 554,2 тысяч – под зерновыми и зернобобовыми культурами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в КрымуВ Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 годуУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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