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Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном
Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном
В Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса. Об этом во время... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T09:06
2025-07-21T09:06
2025-07-21T09:26
зерно
урожай зерновых культур
урожай в крыму
ход уборочной кампании в крыму
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сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он добавил, что такая пшеница пригодна для использования в хлебопекарной промышленности и соответствует требованиям. Несмотря на неблагоприятные климатические условия осенью 2024 года и весной 2025-го, аграрии Крыма получили урожай достойного качества.Параллельно с этим ведомство осуществляет фитосанитарный контроль зерна, поступающего из новых регионов. По данным управления, в первом полугодии 2025 года из Херсонской и Запорожской областей в Крым поступило свыше 200 тысяч тонн зерновой продукции.Вся партия прошла карантинную сертификацию, подчеркивает руководитель регионального управления Россельхознадзора. Это стало возможным благодаря усиленному контролю на пунктах пропуска и совместной работе с Пограничным управлением ФСБ России.Ранее сообщалось, что несмотря на засуху и заморозки, ожидаемый урожай зерна в этом году – не менее 1,1 млн тонн. В общей сложности в Крыму уборке подлежит 754,9 тысяч га, из которых 554,2 тысяч – под зерновыми и зернобобовыми культурами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в КрымуВ Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 годуУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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зерно, урожай зерновых культур, урожай в крыму, ход уборочной кампании в крыму, арсен арзиев, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, сельское хозяйство
Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном
Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном – Россельхознадзор
09:06 21.07.2025 (обновлено: 09:26 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
Он добавил, что такая пшеница пригодна для использования в хлебопекарной промышленности и соответствует требованиям. Несмотря на неблагоприятные климатические условия осенью 2024 года и весной 2025-го, аграрии Крыма получили урожай достойного качества.
"Такая доля продовольственного зерна – хороший показатель. Это позволяет не только удовлетворить внутренние потребности региона в продовольствии, но и направить часть продукции в другие субъекты Российской Федерации", – отметил Арзиев.
Параллельно с этим ведомство осуществляет фитосанитарный контроль зерна, поступающего из новых регионов. По данным управления, в первом полугодии 2025 года из Херсонской и Запорожской областей в Крым поступило свыше 200 тысяч тонн зерновой продукции.
Вся партия прошла карантинную сертификацию, подчеркивает руководитель регионального управления Россельхознадзора. Это стало возможным благодаря усиленному контролю на пунктах пропуска и совместной работе с Пограничным управлением ФСБ России.
"В прошлом году около 15% зерна поступало без соответствующих документов. В этом году ситуация изменилась: каждая партия сертифицирована. Это позволяет исключить риск заноса карантинных объектов и сохранить фитосанитарную безопасность региона", – подчеркнул Арзиев.
Ранее сообщалось, что несмотря на засуху и заморозки, ожидаемый урожай зерна
в этом году – не менее 1,1 млн тонн. В общей сложности в Крыму уборке подлежит 754,9 тысяч га, из которых 554,2 тысяч – под зерновыми и зернобобовыми культурами.
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