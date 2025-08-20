https://crimea.ria.ru/20250820/v-zaporozhskoy-oblasti-pri-inventarizatsii-nedoschitalis-vinogradnikov-1148854662.html

В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников

В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников - РИА Новости Крым, 20.08.2025

В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников

В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов оказалось всего только 34,6 тысяч кустов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По фактам несоответствия Россельхознадзором составлен акт, информация направлена в Минсельхоз России.В июле стартовала инвентаризация винограда в Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях. По информации руководителя Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму проверят более 28 тысяч гектаров виноградников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты РоскачестваВ Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га

