https://crimea.ria.ru/20250820/v-zaporozhskoy-oblasti-pri-inventarizatsii-nedoschitalis-vinogradnikov-1148854662.html
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T20:54
2025-08-20T20:54
2025-08-20T20:54
россия
новые регионы россии
запорожская область
новости
виноградники
россельхознадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110703/99/1107039970_0:40:3051:1756_1920x0_80_0_0_66caba6a46d49987baba8b5e0a0ac29d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов оказалось всего только 34,6 тысяч кустов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По фактам несоответствия Россельхознадзором составлен акт, информация направлена в Минсельхоз России.В июле стартовала инвентаризация винограда в Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях. По информации руководителя Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму проверят более 28 тысяч гектаров виноградников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты РоскачестваВ Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
россия
новые регионы россии
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110703/99/1107039970_329:0:2721:1794_1920x0_80_0_0_2b1bb14005e92a482c84f5c5651f3033.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новые регионы россии, запорожская область, новости, виноградники, россельхознадзор
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались 200 тысяч кустов виноградников