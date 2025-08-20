Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов оказалось всего только 34,6 тысяч кустов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По фактам несоответствия Россельхознадзором составлен акт, информация направлена в Минсельхоз России.В июле стартовала инвентаризация винограда в Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях. По информации руководителя Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму проверят более 28 тысяч гектаров виноградников.
россия, новые регионы россии, запорожская область, новости, виноградники, россельхознадзор
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников

В Запорожской области при инвентаризации недосчитались 200 тысяч кустов виноградников

20:54 20.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ходе инвентаризации виноградников на одном из предприятий в Запорожской области инспекторы выявили несоответствие сведений: вместо заявленных 237 тысяч кустов оказалось всего только 34,6 тысяч кустов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Так, площадь виноградных насаждений заявлена предприятием размером в 42 га, по результатам произведенных замеров она составляет около 35 га. Также в паспорте виноградников указано 237 тыс. кустов, а в процессе инвентаризации подтверждено только 34,6 тыс. кустов", - говорится в сообщении.
По фактам несоответствия Россельхознадзором составлен акт, информация направлена в Минсельхоз России.
В июле стартовала инвентаризация винограда в Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях. По информации руководителя Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в Крыму проверят более 28 тысяч гектаров виноградников.
