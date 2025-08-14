https://crimea.ria.ru/20250814/v-sevastopole-na-rynke-izyali-bolee-200-kg-moreproduktov-bez-dokumentov-1148709014.html

В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов

В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов - РИА Новости Крым, 14.08.2025

В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов

В Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали... РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре по результатам проверки качества и безопасности пищевых продуктов в деятельности хозяйствующих субъектов с привлечением специалистов Россельхознадзора.В адрес хозяйствующих субъектов внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Продукция животного происхождения общим объемом 205 килограммов уничтожена, уточнили в надзорном ведомстве.Кроме того, по принятым природоохранной прокуратурой мерам, виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил и нарушение требований технических регламентов. Они заплатят штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пиваВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов

