Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/v-sevastopole-na-rynke-izyali-bolee-200-kg-moreproduktov-bez-dokumentov-1148709014.html
В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов
В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов
В Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T09:33
2025-08-14T09:33
прокуратура города севастополя
россельхознадзор
качество
безопасность
новости севастополя
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148708900_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_087c2cb373eba2b58a260c46cd430dc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре по результатам проверки качества и безопасности пищевых продуктов в деятельности хозяйствующих субъектов с привлечением специалистов Россельхознадзора.В адрес хозяйствующих субъектов внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Продукция животного происхождения общим объемом 205 килограммов уничтожена, уточнили в надзорном ведомстве.Кроме того, по принятым природоохранной прокуратурой мерам, виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил и нарушение требований технических регламентов. Они заплатят штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пиваВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148708900_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c01697e3c17fb288759901f17c68f53a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, россельхознадзор, качество, безопасность, новости севастополя, продукты
В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов

В Севастополе изъяли более 200 кг морепродуктов без сопроводительных документов

09:33 14.08.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе на рынке изъяли более 200 кг несертифицированной продукции
В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг несертифицированной продукции
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре по результатам проверки качества и безопасности пищевых продуктов в деятельности хозяйствующих субъектов с привлечением специалистов Россельхознадзора.
"В ходе проверки выявлены нарушения требований при хранении и реализации рыбной продукции на одном из рынков. Установлены факты продажи в отсутствие ветеринарных-сопроводительных документов, отсутствия маркировки, содержащей информацию о дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе", – сказано в сообщении.
В адрес хозяйствующих субъектов внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Продукция животного происхождения общим объемом 205 килограммов уничтожена, уточнили в надзорном ведомстве.
Кроме того, по принятым природоохранной прокуратурой мерам, виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил и нарушение требований технических регламентов. Они заплатят штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
 
Прокуратура города СевастополяРоссельхознадзорКачествоБезопасностьНовости СевастополяПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов
09:12Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
09:09Как пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплаты
08:53Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя
08:43Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
08:33Медовый Спас: смысл и история праздника
07:57Россия сорвала украинскую ракетную программу
07:3121 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем
07:24В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы
07:06ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
06:43Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
06:17Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
06:01Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
00:03Пожар под Симферополем потушили
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 августа
22:56Блокировка звонков в Telegram и угрозы Крымскому мосту – главное
22:19ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
21:53Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
21:26США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске
Лента новостейМолния