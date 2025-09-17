https://crimea.ria.ru/20250917/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-sredy-1149516113.html
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
2025-09-17T18:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в среду проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 18:00.В 9 утра проезда ждали 109 машин с крымского берега, спустя два часа автомобильный затор увеличился в пять раз.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
