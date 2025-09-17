Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-sredy-1149516113.html
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
У Крымского моста вечером в среду проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T18:12
2025-09-17T18:12
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
керчь
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в среду проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 18:00.В 9 утра проезда ждали 109 машин с крымского берега, спустя два часа автомобильный затор увеличился в пять раз.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_87ecc6204c91c36d2ec4aa70ab1810d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас свободен для проезда

18:12 17.09.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в среду проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 18:00.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
В 9 утра проезда ждали 109 машин с крымского берега, спустя два часа автомобильный затор увеличился в пять раз.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиКерчьТаманьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
16:52Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
16:38В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
16:26Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
15:55Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Лента новостейМолния