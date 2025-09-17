Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 5 раз за два часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 5 раз за два часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 9 утра проезда ждали 109 машин с крымского берега, сейчас же автомобильный затор увеличился в разы. Со стороны Тамани проезд свободен – очередей перед досмотровыми пунктами нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 508 авто

11:11 17.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 5 раз за два часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 9 утра проезда ждали 109 машин с крымского берега, сейчас же автомобильный затор увеличился в разы.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 508 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении по состоянию на 11.00.
Со стороны Тамани проезд свободен – очередей перед досмотровыми пунктами нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
