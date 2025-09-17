https://crimea.ria.ru/20250917/krymskiy-most-onlayn---chto-proiskhodit-s-obeikh-storon-kerchenskogo-proliva-1149501710.html

Крымский мост онлайн - что происходит с обеих сторон Керченского пролива

Крымский мост онлайн - что происходит с обеих сторон Керченского пролива - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Крымский мост онлайн - что происходит с обеих сторон Керченского пролива

Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед досмотровыми пунктами стоят более 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед досмотровыми пунктами стоят более 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

