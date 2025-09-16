https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-vyskazalis-o-reshenii-polshi-zakryt-granitsu-s-belorussiey-1149492519.html
В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией
В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией
В интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", и скорее всего так и будет, поскольку это вопрос экономики. Такое... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T19:17
2025-09-16T19:17
2025-09-16T19:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", и скорее всего так и будет, поскольку это вопрос экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя Общественной палаты РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.По словам Чегринца, "определенный поток товаров из Европы через Польшу в Беларусь, конечно, идет"."Но не знаю, насколько мы это ощутим. Может, меньше машин начнут каких-то завозить или каких-то товаров", – заметил он.При этом сама Польша очень много покупает в Белоруссии, указал Чегринец."И есть логистические пути, где товары, необходимые для самой Польши, идут через территорию Беларуси. И нефтепродукты определенные, и стратегически важные товары, которые идут из России в Белоруссию и на территорию Евросоюза", – уточнил он.Кроме того, граждане Польши свободно пересекают границу и бывают в Белоруссии, добавил Чегринец. Причем они ездят и с целью купить товары, которые стоят в Белоруссии гораздо дешевле, чем в Польше, заметил он.
В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией
Польше выгодно открыть границу с Белоруссией после военных учений - белорусы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым.
В интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", и скорее всего так и будет, поскольку это вопрос экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал зампредседателя Общественной палаты РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.
По словам Чегринца, "определенный поток товаров из Европы через Польшу в Беларусь, конечно, идет".
"Но не знаю, насколько мы это ощутим. Может, меньше машин начнут каких-то завозить или каких-то товаров", – заметил он.
При этом сама Польша очень много покупает в Белоруссии, указал Чегринец.
"И есть логистические пути, где товары, необходимые для самой Польши, идут через территорию Беларуси. И нефтепродукты определенные, и стратегически важные товары, которые идут из России в Белоруссию и на территорию Евросоюза", – уточнил он.
Кроме того, граждане Польши свободно пересекают границу и бывают в Белоруссии, добавил Чегринец. Причем они ездят и с целью купить товары, которые стоят в Белоруссии гораздо дешевле, чем в Польше, заметил он.
"Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. И я не думаю, что это будет на постоянной основе. Это вопрос именно учений, которые сейчас проходят. И, видимо, до окончания учений, плюс какой-то еще небольшой период, эти границы будут закрыты. Если совсем большая политика не сыграет роль, я уверен, что буквально в перспективе нескольких недель границы будут открыты", – поделился мнением Чегринец.
