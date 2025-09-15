На Землю надвигается новый геомагнитный удар

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250915/na-zemlyu-nadvigaetsya-novyy-geomagnitnyy-udar-1149466759.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Второй за сегодня сильный всплеск геомагнитной активности может произойти в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, как отмечают ученые, сейчас заметна некоторая стабилизация геомагнитных возмущений, которые стали более умеренными.Также в Лаборатории не исключили, что в связи с надвигающимися геомагнитными событиями возможно возникновение полярных сияний в европейской части России.Ранее в понедельник на Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, как отмечают сотрудники Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН – это самая сильная буря за последние три месяца.Как прогнозировалось, в выходные также могла резко ухудшиться геомагнитная ситуация на Земле из-за крупной корональной дыры, которая образовалась на видимой стороне Солнца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить магнитную бурю: советы врачаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Второй за сегодня сильный всплеск геомагнитной активности может произойти в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Исходя из прогнозных и наблюдаемых характеристик солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, в ближайшие несколько часов возможен второй сильный всплеск геомагнитной активности", – сказано в сообщении.
При этом, как отмечают ученые, сейчас заметна некоторая стабилизация геомагнитных возмущений, которые стали более умеренными.
Также в Лаборатории не исключили, что в связи с надвигающимися геомагнитными событиями возможно возникновение полярных сияний в европейской части России.
Ранее в понедельник на Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, как отмечают сотрудники Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН – это самая сильная буря за последние три месяца.
Как прогнозировалось, в выходные также могла резко ухудшиться геомагнитная ситуация на Земле из-за крупной корональной дыры, которая образовалась на видимой стороне Солнца.
