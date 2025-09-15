https://crimea.ria.ru/20250915/na-zemlyu-nadvigaetsya-novyy-geomagnitnyy-udar-1149466759.html
На Землю надвигается новый геомагнитный удар
Второй за сегодня сильный всплеск геомагнитной активности может произойти в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T17:52
2025-09-15T17:52
2025-09-15T18:01
космос
земля
солнце
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
астрономия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Второй за сегодня сильный всплеск геомагнитной активности может произойти в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, как отмечают ученые, сейчас заметна некоторая стабилизация геомагнитных возмущений, которые стали более умеренными.Также в Лаборатории не исключили, что в связи с надвигающимися геомагнитными событиями возможно возникновение полярных сияний в европейской части России.Ранее в понедельник на Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, как отмечают сотрудники Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН – это самая сильная буря за последние три месяца.Как прогнозировалось, в выходные также могла резко ухудшиться геомагнитная ситуация на Земле из-за крупной корональной дыры, которая образовалась на видимой стороне Солнца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить магнитную бурю: советы врачаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
космос
РИА Новости Крым
2025
Новости
новости, космос, земля, солнце, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, астрономия
Сильный всплеск геомагнитной активности на Земле ожидается в ближайшие часы
17:52 15.09.2025 (обновлено: 18:01 15.09.2025)