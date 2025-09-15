https://crimea.ria.ru/20250915/na-zemlyu-nadvigaetsya-novyy-geomagnitnyy-udar-1149466759.html

На Землю надвигается новый геомагнитный удар

На Землю надвигается новый геомагнитный удар - РИА Новости Крым, 15.09.2025

На Землю надвигается новый геомагнитный удар

Второй за сегодня сильный всплеск геомагнитной активности может произойти в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T17:52

2025-09-15T17:52

2025-09-15T18:01

новости

космос

земля

солнце

институт солнечно-земной физики

институт космических исследований

астрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149467054_189:0:1147:539_1920x0_80_0_0_8245b29044fde2b3e598c8fa3a706519.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Второй за сегодня сильный всплеск геомагнитной активности может произойти в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, как отмечают ученые, сейчас заметна некоторая стабилизация геомагнитных возмущений, которые стали более умеренными.Также в Лаборатории не исключили, что в связи с надвигающимися геомагнитными событиями возможно возникновение полярных сияний в европейской части России.Ранее в понедельник на Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, как отмечают сотрудники Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН – это самая сильная буря за последние три месяца.Как прогнозировалось, в выходные также могла резко ухудшиться геомагнитная ситуация на Земле из-за крупной корональной дыры, которая образовалась на видимой стороне Солнца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить магнитную бурю: советы врачаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, космос, земля, солнце, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, астрономия