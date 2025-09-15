https://crimea.ria.ru/20250915/na-zemle-obrushilas-samaya-silnaya-magnitnaya-burya-za-3-mesyatsa-1149452006.html
На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца - РИА Новости Крым, 15.09.2025
На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
На Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T08:32
2025-09-15T08:32
2025-09-15T08:45
магнитные бури
космос
солнце
земля
стихия
метеозависимость
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты.Пока специалисты полагают, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели."Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад", - заметили в Лаборатории.Ранее прогнозировалось, что в выходные возможно резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буряНепонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на ЗемлюМощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e43dbe2c27a0516bdbaf3eb2ac9f741d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, космос, солнце, земля, стихия, метеозависимость, новости
На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца
08:32 15.09.2025 (обновлено: 08:45 15.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", – рассказали эксперты.
Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты.
Пока специалисты полагают, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели.
"Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад", - заметили в Лаборатории.
Ранее прогнозировалось
, что в выходные возможно резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: