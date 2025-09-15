https://crimea.ria.ru/20250915/na-zemle-obrushilas-samaya-silnaya-magnitnaya-burya-za-3-mesyatsa-1149452006.html

На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня близкого к G3, это самая сильная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отмечают, что сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты.Пока специалисты полагают, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели."Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад", - заметили в Лаборатории.Ранее прогнозировалось, что в выходные возможно резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буряНепонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на ЗемлюМощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше

