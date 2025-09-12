https://crimea.ria.ru/20250912/na-solntse-vidna-koronalnaya-dyra---na-zemlyu-idet-novaya-magnitnaya-burya-1149379765.html

На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря

В выходные дни ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В выходные дни ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По информации ученых, в четверг корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Теперь потоки высокоскоростного солнечного ветра направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток, как раз к выходным.Ранее в Лаборатории сообщали , что в четверг возможен умеренный рост активности Солнца, при этом рисков для Земли нет.Накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.

