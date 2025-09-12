Рейтинг@Mail.ru
На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/na-solntse-vidna-koronalnaya-dyra---na-zemlyu-idet-novaya-magnitnaya-burya-1149379765.html
На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря
На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.09.2025
На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря
В выходные дни ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-12T06:45
2025-09-11T19:03
солнце
магнитные бури
земля
космос
метеозависимость
новости
астрономия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148748608_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_ed7f9e8275cb49f65b0bce9da54ab499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В выходные дни ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По информации ученых, в четверг корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Теперь потоки высокоскоростного солнечного ветра направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток, как раз к выходным.Ранее в Лаборатории сообщали , что в четверг возможен умеренный рост активности Солнца, при этом рисков для Земли нет.Накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.
космос
солнце, магнитные бури, земля, космос, метеозависимость, новости, астрономия
На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря

Ученые ждут резкое ухудшение геомагнитной обстановки - на Солнце крупная корональная дыра

06:45 12.09.2025
 
© xras.ruНа Солнце начала расти крупная корональная дыра
На Солнце начала расти крупная корональная дыра
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В выходные дни ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5 балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет". - говорится в сообщении.
По информации ученых, в четверг корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Теперь потоки высокоскоростного солнечного ветра направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток, как раз к выходным.
Ранее в Лаборатории сообщали , что в четверг возможен умеренный рост активности Солнца, при этом рисков для Земли нет.
Накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.
СолнцеМагнитные буриЗемлякосмосМетеозависимостьНовостиАстрономия
 
